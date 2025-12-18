Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! Çok İnce Olacak

Samsung Galaxy Z Flip 8 ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Fold 8, bir önceki modele göre daha belirgin farklılıkla birlikte gelecek. Tasarım bakımından büyük farklılık içerecek yeni model ile ilgili bu iddialar, önceki sızıntıları da destekliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran : 6.9 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X (1080 x 2520 piksel, 120Hz)

: 6.9 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X (1080 x 2520 piksel, 120Hz) İkinci Ekran (Kapak) : 4.1 inç

: 4.1 inç İşlemci : Samsung Exynos 2600

: Samsung Exynos 2600 Tahmini Kalınlık : ~6 mm (Açık) / ~12 mm (Katlanmış)

: ~6 mm (Açık) / ~12 mm (Katlanmış) Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 12 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 12 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera: 10 MP

Samsung'un Galaxy Z Fold 7 katlandığında 8.9 mm, Galaxy Z Flip 7 ise katlandığında 13.7 mm kalınlığında. Galaxy Z Flip 8'de ise bu kalınlığın daha da düşük olacağı iddia edildi. Daha önce de bu cihazın katlanmamış hâlinin 6 mm, katlanmış hâlinin ise 12 mm kalınlığında olacağı ileri sürülmüştü. Bu yeni sızıntı, önceki iddiaların daha sağlam bir dayanak oluşturuyor.

Bu ince tasarıma rağmen bataryadan ödün verilmeyeceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Sızıntı kaynağı, mevcut bataryanın korunup (hatta daha da arttırılarak) cihazın daha da inceleceği belirtildi. Ekranın da daha yüksek dayanıklılığa ve parlaklığa sahip olacağı öne sürüldü.

Güney Koreli teknoloji devinin bu yeni telefonunun şirketin kendi üretimi olan Exynos 2600 işlemcisi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntılara göre cihaz, 6.9 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Yeni katlanabilir telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. İkinci ekranın ise 4,1 inç ekran büyüklüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olabilir. Galaxy Z Flip 8'in 2026'nın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Tam olarak Temmuz 2026 ya da Ağustos 2026 tarihinde kullanıcıların karşısına çıkabilir.