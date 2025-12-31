Exynos 2600'lü Galaxy S26'lar Her İş için İnernete İhtiyaç Duymayacak

Samsung'un Galaxy S26'sı kelimenin tam anlamıyla ilklerin telefonu olacak. Söz konusu serinin bazı modellerinin dünyanın ilk 2 nanometre işlemcisi olan Exynos 2600 ile geleceğini zaten biliyorduk. Bilmediğimiz şey ise telefonun bir ilke imza atarak yapay zeka özelliklerini internete ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek olması.

Exynos 2600'lü Samsung Galaxy S26, İnternetsiz AI Dönemini Başlatacak

Samsung'un Şubat 2026'da tanıtması beklenen Galaxy S26 serisi iki farklı işlemci ile karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki Qualcomm'un amiral gemisi telefonlar için geliştirdiği en güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5. (Türkiye'de hangisi satışa çıkacak belirsiz)

Diğeri ise Samsung'un gizli silahı olan Exynos 2600 olacak. Söz konusu yonga seti pek çok anlamda S26'yı ilklerin telefonu yapacak. Dünyanın ilk 2 nm işlemcisi olması, RDNA4 mimarisini kulalnan bir GPU ile gelmesi ve ıssız bir adada bile telefon görüşmesi yapmanıza imkan tanıyacak uydu bağlantı özellikleri bunlardan bazıları.

Bir diğer detay ise kısa süre önce ortaya çıktı. Sızıntılara göre Exynos 2600 işlemcili Samsung Galaxy S26 modelleri internet bağlantısı olmayan ortamlarda bile yapay zeka özelliklerini çalıştırabilecek. Muhtemelen şu an "benim telefonum bunu zaten yapabiliyor" diye düşünüyorsunuz.

Aslında durum tam olarak öyle değil. Telefonunuzda kullandığınız sesli asistanlar, sohbet botları ve görüntü düzenleme araçları aslında sizin telefonunuzda çalışmaz. Bunun yerine internet üzerinden Samsung ve Google gibi şirketlerin bulut alyapılarına bağlanır.

Yani sizin telefonunuzda gördüğünüz şey Google'ın bilgisayarında gerçekleşmiş bir işlemin televizyonunuza indirilmiş halidir. Bu nedenle internet yokken çalışmaz. Exynos 2600'lü Samsung Galaxy S26'larda ise durum farklı olacak.

Samsung, bunu gerçekleştirmek için Nota AI isimli şirketle ortak bir çalışma yürüttü. Bu iş birliği kapsamında AI modelleri Nota AI'ın NetsPresso teknolojisi ile "küçültüldü". Bu sayede Galaxy S26'lar yapay zeka özelliklerini kullanmak için internete bağlı olmak zorunda değil.

Telefonunuzun çekmediği bir ortamda bile Exynos 2600'lü S26'nızı kullanarak fotoğraf düzenleyebilir ya da ihtiyacınız varsa çeviri gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Bu özelliğin başka hangi alanları kapsadağı ise şimdilik belirsiz. Bunu öğrenmek için Samsung'un Galaxy S26 serisini tanıtacağı Unpacked etkinliğini beklememiz gerek.