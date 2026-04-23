Huawei'nin Büyük Bataryalı Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı!

Huawei'nin geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Nova 15 serisinin halefiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar, serinin tanıtım öncesi çok önemli bir eşiği aştığını iddia etti. İşte Huawei Nova 16 ile ilgili tüm bilinenler!

Huawei Nova 16 Tanıtım Öncesi Önemli Bir Sertifikası Aldı

Digital Chat Station Huawei Nova 16 serisinin tanıtım öncesi çok önemli bir sertifika aldığını iddia etti. Kaynak şu an için yeni serinin hangi sertifikayı aldığını belirtmese de bu gelişmeyi akıllı telefonların önümüzdeki aylarda tanıtılacağına dair bir işaret olarak yorumlayabiliriz.

Huawei Nova 16 Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için Huawei Nova 16 modelinin özellikleriyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bazı kaynaklara göre telefonda 7.000 mAh seviyelerinde bir pil kullanılacak. Nova 15’te 6.000 mAh’lik bir bataryanın yer aldığını dikkate aldığımızda bunun önemli bir artış olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte akıllı telefona Kirin 9 serisi bir yonga setinin güç vermesi bekleniyor. Şu an için kesin olmasa da cihazda kullanılacak işlemcinin Mate 80’de de karşımıza çıkan Kirin 9020 olması ihtimaller dahilinde.

Kirin 9020 7 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak işlemci üretim teknolojilerinde nm değeri ne kadar küçük olursa işlemci o kadar az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Günümüzde Exynos 2600 gibi 2 nm tabanlı amiral gemisi işlemcilerin olduğunu dikkate aldığımızda Kirin 9020'nin orta segmente hitap edeceğini söylemek mümkün.

İşlemcinin oyun performansına geldiğimizdeyse kullanıcıların çok fazla üzülmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira bu işlemciden güç alan Huawei Mate X6 üzerinden gerçekleştirilen oyun testlerinde Genshin Impact’in akıcı bir şekilde çalıştığını görüyoruz.

Huawei Nova 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 16 modelinin tanıtım tarihiyle ilgili şu an için spesifik bir detay yok. Fakat burada selefi Huawei Nova 15’in geçen yılın aralık ayında tanıtıldığını söyleyebiliriz. Eğer Çinli firma selefinin tanıtım takvimini benimsemeye devam ederse tanıtım etkinliği bu yılın aralık ayında gerçekleştirilebilir.

Bilindiği gibi Huawei Nova 15 modeli 2,699 yuanlık (17.800 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Yeni modelin selefinden daha güçlü işlemciye ve bataryaya sahip olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 2,999 yuan (19.780 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 40 bin TL seviyelerine denk geliyor.

Huawei Nova 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei ülkemizde aktif bir marka ve Nova serisi akıllı telefonları burada satışa sunuyor. Hatta an itibariyle şirketin resmi sitesine baktığımızda Huawei Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi modellerin satışta olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda yakında tanıtılacak Nova 15'in de Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 ile ilgili elimizdeki detaylar şu an kısıtlı olsa da selefine göre daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum. Özellikle batarya kapasitesinin 7.000 mAh seviyelerine çıkarılacak olması kullanıcıların gün içinde sürekli şarj cihazı arama ihtiyacını ortadan kaldıracak. Benzer şekilde ekran ve kamera tarafında da önemli yenilikler bekliyorum.