Samsung'un Beyin Sağlığı Özelliği Bunama Belirtilerini Tespit Edebilecek

Samsung, çok yakında beyin sağlığınızı da kontrol edecek. Uzun zamandır akıllı telefonlar ve saatler üzerinden farklı sağlık ölçümleri yapmanıza imkan tanıtan şirket, CES 2026'da tanıtacağı yeni beyin sağlığı özelliği ile bunama olarak da bilinen demans hastalığının erken belirtilerini tespit etmenize imkan tanıyacak.

Samsung Bunama Tespit Edecek

Akıllı saatler kuşkusuz sağlık takibi yapmanın en kolay ve etkili yollarından biri. Geçmişte bu sağlık takibi özellikleri nedeniyle hayatı kurtulan insanların hikayelerini defalarca sizle paylaştık. Şimdi ise Samsung bu teknolojiyi bir adım ileri götürerek beyin sağlığınızı ölçecek.

Samsung, CES 2026'da Galaxy akıllı telefon ve saatlerinden elde edilen verileri kullanarak demans hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen yeni beyin sağlığı özelliğini tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu verilerin ne olacağı şimdilik belirsiz.

Ancak iddialar arasında kulalnıcının yürüyüş düzeni, sesindeki değişimler ve uyku durumu gibi veriler var. Bildiğimiz kadarıyla Samsung, erken demans belirtilerini tespit etmek için "mucizevi" yeni bir sensör kullanmayacak.

Onun yerine mevcut sensörlerin elde ettiğii verileri analiz edecek. Edecek diyorum ama bunun için uzun süre beklemenize gerek yok. Samsung, özelliğin geliştirme sürecini tamamladı ve şu anda tıbbi kurumlarla doğruluğunu test ediyor.

Şirketin test sürecinden mennun olduğu ve 6-9 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçeklecek CES'te tanıtmaya hazır olduğu söyleniyor. Belirtmekte fayda var ki Samsung size bir teşhis koymayacak.

Bunun yerine sizi bu konuda bir problem yaşıyor olabileceğiniz konusunda uyararak doktora gitmenizi tavsiye edecek. Erken teşhisin her hastalık kadar önemli olduğu bu konuyu takip etmenize imkan tanıyacak. Üstelik Sadece tespit yapmakla kalmayacak.

Önleyici tedbirler konusunda da rehberlik sağlayacak ve bilişsel yetenekleri geliştirmek için kişiselleştirilmiş beyin jimnastiği programları önerecek. Demans türüne bağlı olarak şu an için tamamen yok edilebilen bir hastalık değil. Ancak bu yöntemlerle hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak mümkün.

Samsung'un bu yeni özelliğinin hangi cihazlar tarafından destekleneceği belirsiz. Ancak son birkaç yıl içerisinde çıkan modellerden birini kullanıyorsanız muhtemelen sizin cihazınız da destekleyecek diyebiliriz.