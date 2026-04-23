Çok Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! Unisoc İşlemci ve Dahası

POCO'nun bu ayın ortasına doğru özellikleri ortaya çıkmaya başlayan yeni akıllı telefonu C81'i tanıttı. Yüksek yenileme hızına sahip olan yeni akıllı telefon, günlük kullanım için ideal bir model olarak öne çıkıyor. Cihaz, 6.300 mAh'lik bataryayla geliyor. Bu, özellikle gün içinde daha çok sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme eğiliminde olanlar için oldukça uzun bir pil ömrü anlamına geliyor.

POCO C81'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı : 240Hz

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB LPDDR4X (4 GB sanal RAM desteği)

Depolama: 64 GB UFS 2.2 (microSD desteği ile 2 TB'a kadar artırılabilir)

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Çift SIM Desteği: Mevcut

Batarya Kapasitesi: 6300 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 8 MP (f2.0)

Boyutlar: 171.56 mm x 79.47 mm x 8.15mm

Ağırlık: 208 gram

Sertifika: IP52 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

POCO C81'in Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO C81, IPS LCD ekranla birlikte geliyor. 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ekran boyutu oldukça yüksek olsa da çözünürlüğün biraz düşük kaldığını belirtmeliyiz. Bu, görüntünün tam net olmamasına yol açabilir. Öte yandan IPS LCD de derin siyahlar sunmadığı için film izlerken karanlık sahnelerde grileşme sorunu ile karşılaşılabilir.

Dokunmatik örnekleme hızı ideal görünüyor. Ekrana dokunulduğunda bunun algılanma süresi oldukça düşük olacaktır. Tabii, bu sadece bilgilendirme amaçlı. Telefon rekabetçi oyunlar için geliştirilmediği için tepki süresine çok da dikkat edileceği söylenemez. Bu arada yenileme hızı da 60Hz ekranlara göre üst düzey akıcılık elde etmeyi sağlayacaktır.

POCO C81'de Kaç mAh Batarya Var?

Yeni telefon, 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Pil Ömrünün günün büyük bir kısmını ekran karşısında geçirenler için epey yeterli olduğunu belirtmek gerek. Özellikle doğa aktiviteleri ile uğraşanlar, telefonu sık sık şarj etmek zorunda olmamanın getirdiği avantaj sayesinde keyifli bir kullanım imkânı elde edecektir.

POCO C81'de Hangi İşlemci Kullanılıyor?

Cihazda serinin bir diğer modeli olan POCO C81X'in yanı sıra TECNO Spark Go 2 ve Redmi A7'de de de yer alan Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Söz konusu işlemci, Temple Run tarzı basit grafiklere ve oynanışa sahip oyunları sorunsuz oynatacaktır ama daha gelişmiş grafiklere sahip oyunlarda kasma ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

POCO C81'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Çok üst düzey fotoğraflar beklememek gerek ama gündüzleri çekilen fotoğrafların kalitesi, sosyal medyada paylaşılacak yeterliliğe sahip olacaktır. Ön kamera da görüntülü görüşmeler ve selfie çekimi için ideal.

POCO C81'in Fiyatı Ne Kadar?

116 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 211 TL'ye denk geliyor. Elbette ki akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle beraber fiyatı 10 bin TL civarında ulaşacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini ayrıyeten not düşmekte fayda var.

POCO C81 Türkiye'de Satılacak mı?

POCO'nun şu an Türkiye'de X8 Pro Max, X8 Pro, M8 Pro 5G, M8 5G, F8 Ultra, F8 Pro da dahil olmak üzere birçok telefonu satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda POCO C81'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO C81'in özellikle kayda değer bir kullanım süresi sunacak akıllı telefon arayışında olanlara hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Önceliği hem bütçe dostu hem akıcı bir ekran deneyimi olan kişiler, bu telefondan memnun kalacaktır. Tabii, oyun için çok iyi bir performans sağlamayacağını da belirteyim. PUBG Mobile gibi oyunlar düşük grafik ayarlarında oynansa bile tam anlamıyla keyif vermeyebilir.