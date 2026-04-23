25 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! Su Altında Kullanılabiliyor

Garmin Descent Mk3i'nin 51 mm'lik sürümü tanıtıldı. Yeni akıllı saat, özellikle su altında kullanıma uygun şekilde tasarlandı. Ayrıca hem sağlık hem spor tarafında da oldukça önemli özelliklerle beraber geliyor. Özellikle akıllı modda oldukça uzun bir pil ömrü elde etmek mümkün.

Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) Özellikleri Neler?

Suya Dayanıklılık: 200 metre derinliğe kadar dalışlar için uygun

Pil Ömrü: Dalış modunda 66 saate, akıllı saat modunda 25 gün, AOD modunda 10 gün

Spor: 80'den fazla spor modu ve antrenman önerileri

Nabız takibi, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi Depolama Alanı: 32 GB

Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) Ekran Özellikleri Neler?

Akıllı saat, 1,4 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. Ekran boyutu yazıları kolay okumak için yeterli görünüyor. AMOLED ekran da daha canlı görüntüler ve gerçek siyahlar elde etmeyi sağlayacaktır. Bu arada cihazın ekranı safir kristal camla korunuyor. Bu, ekranınızın anahtar ve benzeri cisimlerle çizilmeyeceği anlamına geliyor.

Garmin Descent Mk3i (51 mm) Su Altı İçin Neler Sunuyor?

Daha önce de belirttiğimiz üzere bu cihaz özellikle su altında kullanıma uygun şekilde tasarlandı. 200 metre derinliğe kadar dalışlarda kullanılabilen akıllı saatte pek çok dalış modu mevcut. Ayrıca uyumlu cihaz kullanan diğer dalgıçlara su altında 30 metreye kadar hazır mesajlar göndermeyi mümkün kılıyor. Bir cihazla eşleştirilmesi durumunda bu akıllı saat ile 10 metre mesafedeki sekiz dalgıca kadar tüp basıncı ve derinlik takibi yapılabiliyor.

Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, 80'den fazla spor modunu destekliyor. Bu özellikle aktivitelerinizin takip edilmesi açısından kritik önem taşıyor. Ek olarak akıllı saat size çeşitli antrenman önerilerinde de bulunuyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesi, nabız takibi, uyku takibi gibi akıllı saatlerde artık standart hâline gelen sağlık özellikleri mevcut.

Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat modunda 25 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD yani her zaman açık ekran modunda ise bu süre 10 güne kadar düşüyor. Dalış modunun tercih edilmesi hâlinde 66 saat pil ömrü elde edilebiliyor. Sahip olduğu özellikleri göz önüne aldığımızda bu sürenin makul olduğunu belirtmek gerekiyor.

Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Descent Mk3i'nin 51 mm'lik sürümü için 1.599,99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 71 bin 882 TL'ye denk geliyor. Tabii, Türkiye'de satışa sunulması durumunda buna vergi ve diğer ek maliyetler de dahil olacaktır. Bu doğrultuda cihazın fiyatı 74-75 bin TL civarına ulaşabilir.

Garmin Descent Mk3i (51 mm) Türkiye'de Satılacak mı?

Garmin'in şu an Türkiye'de pek çok akıllı saati satılıyor. Buna Fenix 8, Forerunner 165, Instinct Solar Tactic, Fenix 7x Pro Solar Slate, Instinct 3 ve Fenix 7X Solar gibi modelleri örnek olarak verebiliriz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu cihazın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Garmin Descent Mk3i'nin 51 mm'lik sürümünün özellikle dalgıçlar tarafından kullanılabilecek bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Su altında hayat kurtarabilecek özellikleri bulunuyor. Öte yandan AMOLED ekranın bulunmasını da önemli bir avantaj olarak görüyorum. Özellikle LCD ekranlara göre çok daha canlı bir görüntü sunacaktır.