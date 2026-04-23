OnePlus'tan Devasa Bataryalı Orta Segment Telefon Geliyor!

OnePlus'ın yeni orta segment telefonu için geri sayım başladı. Son raporlar, Nord CE 6 olarak isimlendirilecek modelin temel özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 6 hakkında tüm bilinenler!

OnePlus Nord CE 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,78 inç AMOLED

Çözünürlük: 1.5K (1272 x 2772 piksel)

Yenileme Hızı: 144Hz

Maksimum Parlaklık: 1800 nit

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 3200Hz (Touch Reflex çip)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Üretim Süreci: 4 nm

GPU: Adreno 810

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP OIS

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K Ultra HD

Batarya: 8000 mAh

Şarj: 80W kablolu hızlı şarj

Ters Şarj: 27W

OnePlus Nord CE 6 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Nord CE 6 modelinde 6,78 inçlik AMOLED bir ekran yer alacak. Bu panel 1.5K çözünürlük sunacak. Bu sayede metinleri ve görselleri belirgin biçimde daha keskin görebileceksiniz.

Ekranın 144Hz yenileme hızlarını desteklemesi ise ekran geçişlerini ve web sayfası kaydırmalarını daha akıcı hale getirecek. Bunun dışında 3.200Hz'e ulaşan dokunmatik örnekleme hızı ekran dokunuşlarına neredeyse anında tepki verecek diyebiliriz.

OnePlus Nord CE 6 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak üretim sürecindeki nm değeri ne kadar küçük olursa işlemci o kadar az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Kısacası 4 nm bu segmentte verimli bir tercih diyebiliriz. Ek olarak işlemcide grafik gerektiren işlemlerde devreye girmesi için Adreno 810 birimi kullanılıyor.

İşlemci Genshin Impact ve Wuthering Waves’te 30–40 FPS, Fortnite’ta ise 20–30 FPS civarında performans gösterebiliyor. Yani birçok oyunu düşük ayarlarda çok fazla bir sorun yaşamadan oynayabileceksiniz.

OnePlus Nord CE 6 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde OIS destekli 50 megapiksel bir ana sensör yer alıyor. OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisi titremeleri dengeleyerek video kayıtlarını ve fotoğrafları daha net hale getirebiliyor. Önde ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Her iki kamera da 4K Ultra HD video kaydını destekliyor. Bu arada geçen yıl satışa çıkan Nord CE5 modeli 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 16 megapiksel ön kameraya sahipti.

OnePlus Nord CE 6 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 8.000 mAh kapasiteli batarya mevcut olacak. Bu kapasite orta segment bir cihaz için oldukça yüksek ve günlük kullanımda uzun pil ömrü sunacak diyebiliriz. 80W hızlı şarj desteği sayesindeyse batarya kısa sürede dolabilecek. 27W ters şarj özelliğiyle de başka cihazları da şarj edebileceksiniz. Selefinde ise 5200 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6, 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Şu an için cihazın ne kadardan satılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Burada 24.999 rupi (11.935 bin TL) başlangıç fiyatına sahip selefi üzerinden bir tahminde bulunmak mümkün. Yeni modelin daha gelişmiş özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 28 bin rupi (13.370 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 27.000 TL seviyelerine denk geliyor.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket bu kapsamda ülkemizde OnePlus 15 gibi telefonlarını satsa da maalesef geçen yıl piyasaya sürülen Nord CE 5 modelini Türkiye pazarına getirmemişti. Bu nedenle yaklaşan telefonun da ülkemizi pas geçmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Orta segment bir telefonda 8.000 mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılması beni fazlasıyla sevindirdi. Zira çoğu kullanıcının gün içinde cihazlarını birkaç defa şarj ettiği gerçeğini dikkate aldığımızda bu seviyede bir pil şarj cihazına olan ihtiyacı minimum düzeye indirecektir. Öte yandan ekran kalitesinin ve işlemcisinin de ürünün segmenti dikkate alındığında gayet başarılı olduğunu düşünüyorum.