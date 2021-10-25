Eylül 2021'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Belli Oldu
Eylül 2021'de en çok satan ikinci el arabalar listesi paylaşıldı. Ayrıca geçtiğimiz ay en çok satan 2. el hafif ticari araçlar da açıklandı. İşte detaylar!
Eylül 2021'de en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından paylaşılan rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Eylül 2021'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi
- Volkswagen - 15 bin 755 adet
- Renault - 13 bin 666 adet
- Fiat - 10 bin 508 adet
- Ford - 10 bin 378 adet
- Opel - 6 bin 583
- Mercedens-Benz - 6 bin 564
- BMW - 6 bin 369
- Hyundai - 5 bin 685
- Peugeot - 5 bin 186
- Audi - 4 bin 201
Lamborghini Satış Sayısı ile 2021'de Rekor Kırdı
Lamborghini satış sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. İtalya merkezli otomotil üreticisi, 2021 yılında rekor sayıda teslimat gerçekleştirdi.
AA'da yer alan habere göre Indicata, 2021 yılının eylül ayında online ortamda en fazla satılan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay çevrim içi ortamda en çok satın alınan araba markası 15 bin 755 adet satış miktarı ile Volkswagen oldu.
Eylül 2021'de en çok satan ikinci el arabalar listesinin ikinci sırasında 13 bin 666 adet satış miktarı ile Renault yer alırken üçüncü sırasında ise 10 bin 508 adet ile Fiat konumlandı. Dünya genelinde oldukça popüler olan Ford, 10 bin 378 adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.
Listenin beşinci sırasında 6 bin 383 adet ile Opel konumlanırken altıncı sırada ise 6 bin 564 adet ile Mercedens-Benz yer aldı. BMW markası, paylaşılan rapora göre listenin altıncı sırasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde dijital ortamda 6 bin 369 adet BMW marka otomobilin satıldığı belirtildi.
Hyundai, 5 bin 685 adet ile paylaşılan listenin sekizinci sırasında konumlandı. Listenin dokuzuncu sırasında 5 bin 186 adet ile Peugeot yer alırken son sırada ise Audi bulunuyor. 2021 yılının eylül ayında 4 bin 201 adet Audi marka arabanın satıldığı açıklandı.
Çevrim içi pazarda geçtiğimiz ay en hızlı satılan araba markası 34 gün ile Renault oldu. En yavaş satılan otomobil markasının ise 57 gün ile BMW olduğu ortaya çıktı. Eylül ayında ikinci el online pazarda toplamda 19 bin 631 adet hafif ticari araç satıldı.
En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (Eylül 2021)
- Fiat Doblo - 2 bin 373 adet
- Ford Transit/Tourneo Courier - 1903 adet
- Fiat Fiorino - 1853 adet
- Ford Transit/Tourneo Connect - 1361 adet
- Volkswagen Caddy - 1119 adet
- Volkswagen Transporter - 992 adet
- Ford Transit - 906 adet
- Renault Kangoo - 785 adet
- Peugeot Partner - 658 adet
- Citroen Berlingo - 658 adet
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