Eylül 2021'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Belli Oldu

Eylül 2021'de en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından paylaşılan rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Eylül 2021'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi

Volkswagen - 15 bin 755 adet Renault - 13 bin 666 adet Fiat - 10 bin 508 adet Ford - 10 bin 378 adet Opel - 6 bin 583 Mercedens-Benz - 6 bin 564 BMW - 6 bin 369 Hyundai - 5 bin 685 Peugeot - 5 bin 186 Audi - 4 bin 201

AA'da yer alan habere göre Indicata, 2021 yılının eylül ayında online ortamda en fazla satılan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay çevrim içi ortamda en çok satın alınan araba markası 15 bin 755 adet satış miktarı ile Volkswagen oldu.

Eylül 2021'de en çok satan ikinci el arabalar listesinin ikinci sırasında 13 bin 666 adet satış miktarı ile Renault yer alırken üçüncü sırasında ise 10 bin 508 adet ile Fiat konumlandı. Dünya genelinde oldukça popüler olan Ford, 10 bin 378 adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin beşinci sırasında 6 bin 383 adet ile Opel konumlanırken altıncı sırada ise 6 bin 564 adet ile Mercedens-Benz yer aldı. BMW markası, paylaşılan rapora göre listenin altıncı sırasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde dijital ortamda 6 bin 369 adet BMW marka otomobilin satıldığı belirtildi.

Hyundai, 5 bin 685 adet ile paylaşılan listenin sekizinci sırasında konumlandı. Listenin dokuzuncu sırasında 5 bin 186 adet ile Peugeot yer alırken son sırada ise Audi bulunuyor. 2021 yılının eylül ayında 4 bin 201 adet Audi marka arabanın satıldığı açıklandı.

Çevrim içi pazarda geçtiğimiz ay en hızlı satılan araba markası 34 gün ile Renault oldu. En yavaş satılan otomobil markasının ise 57 gün ile BMW olduğu ortaya çıktı. Eylül ayında ikinci el online pazarda toplamda 19 bin 631 adet hafif ticari araç satıldı.

En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (Eylül 2021)