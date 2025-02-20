Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Eyüpspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Eyüpspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Eyüpspor - Beşiktaş 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. 1. Yardımcı hakem görevini Mehmet Kısal, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Fatih Tokail yapacak.
Eyüpspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları
Eyüpspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Çaykur Eyüpspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:
- KAPALI B-C BLOK: 2.500 TL
- KAPALI A-D BLOK: 2.000 TL
- AÇIK TRİBÜN: 1.200 TL
- Misafir: 1.560 TL
Eyüpspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11
Eyüpspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- F. Uduokhai
- A. Masuaku
- Emirhan Topçu
- M. Rashica
- A. Chamberlain
- Joao Mario
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- C. Immobile
Eyüpspor Muhtemel 11 Kadrosu
- Berke Özer
- L. Claro
- Robin Yalçın
- R. Vezo
- Umut Meraş
- Halil Akbunar
- Melih Kabasakal
- M. Thiam
- P. Ampem
- Emre Mor
- Tayfur Bingöl
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.