Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Eyüpspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Eyüpspor - Beşiktaş 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. 1. Yardımcı hakem görevini Mehmet Kısal, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Fatih Tokail yapacak.

Eyüpspor - Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları

Eyüpspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Çaykur Eyüpspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

KAPALI B-C BLOK: 2.500 TL

2.500 TL KAPALI A-D BLOK: 2.000 TL

2.000 TL AÇIK TRİBÜN: 1.200 TL

1.200 TL Misafir: 1.560 TL

Eyüpspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Eyüpspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Eyüpspor Muhtemel 11 Kadrosu

Berke Özer

L. Claro

Robin Yalçın

R. Vezo

Umut Meraş

Halil Akbunar

Melih Kabasakal

M. Thiam

P. Ampem

Emre Mor

Tayfur Bingöl

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.