Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden Ücretsiz Canlı İzlenir?
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Eyüpspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
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Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20:00'da başkatacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Eğer siz de Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün!
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
20 Aralık Cuma saat 20:00'da başlayacak Eyüpspor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemliğini ise Emre Kargın üstlenecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün yapacak.
Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:
- KAPALI B-C BLOK : ₺2.500,00
- KAPALI A-D BLOK : ₺2.000,00
- AÇIK TRİBÜN : ₺1.200,00
- Misafir : ₺1.560,00
Eyüpspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Eyüpspor Muhtemel İlk 11
- Berke Özer
- Robin Yalçın
- Ruben Vezo
- Leo Dubois
- Umut Meraş
- Emre Akbaba
- Taşkın İlter
- Prince Obeng Ampem
- Melih Kabasakal
- Mame Thiam
- Ahmed Kutucu
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
- D. Livakovic
- Samet Akaydin
- A. Djiku
- Mert Müldür
- Fred
- F. Kostic
- S. Amrabat
- E. Dzeko
- D. Tadic
- Oğuz Aydın
- A. Saint-Maximin
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.