Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden Ücretsiz Canlı İzlenir?

Eyüpspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20:00'da başkatacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık Cuma saat 20:00'da başlayacak Eyüpspor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemliğini ise Emre Kargın üstlenecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün yapacak.

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

KAPALI B-C BLOK : ₺2.500,00

KAPALI A-D BLOK : ₺2.000,00

AÇIK TRİBÜN : ₺1.200,00

Misafir : ₺1.560,00

Eyüpspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Eyüpspor Muhtemel İlk 11

Berke Özer

Robin Yalçın

Ruben Vezo

Leo Dubois

Umut Meraş

Emre Akbaba

Taşkın İlter

Prince Obeng Ampem

Melih Kabasakal

Mame Thiam

Ahmed Kutucu

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

D. Livakovic

Samet Akaydin

A. Djiku

Mert Müldür

Fred

F. Kostic

S. Amrabat

E. Dzeko

D. Tadic

Oğuz Aydın

A. Saint-Maximin

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.