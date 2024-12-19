Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden Ücretsiz Canlı İzlenir?

Kayserispor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Kayserispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Kayserispor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başkatacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Kayserispor ve Galatasary maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Kayserispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Kayserispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

22 Aralık Pazar saat 16:00'da başlayacak Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının hakemliğini ise Mehmet Türkmen üstlenecek. Türkmen’e bu maçta Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yardımcı hakem olarak destek verecek.

Kayserispor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Kayserispor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

BATI BALKON : ₺3.350,00

BATI ALT : ₺2.750,00

BATI ÜST : ₺2.050,00

DOGU ALT : ₺2.250,00

DOGU ÜST : ₺1.850,00

GÜNEY ALT : ₺1.500,00

KUZEY ÜST : ₺1.500,00

MİSAFİR TRİBÜNÜ : ₺1.950,00

Kayserispor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Kayserispor - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Kayserispor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11

Muslera

Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Kaan Ayhan

Sallai

Berkan Kutlu

G. Sara

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

Osimhen

Kayserispor Muhtemel İlk 11

Bilal Bayazit

Dimitrios Kolovetsios

Lionel Carole

Hasan Ali Kaldırım

Arif Kocaman

Kartal Yılmaz

Mehdi Bourabia

Gökhan Sazdağı

Baran Ali Gezek

Miguel Cardoso

Stephane Bahoken

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kayserispor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Kayserispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.