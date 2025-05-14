F1 25 Sistem Gereksinimleri Açıklandı! 1080p, 4K, 8K ve Dahası
F1 25'in sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun 1080p, 4K ve 8K çözünürlükleri için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. İşte detaylar!
Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden F1 25 oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Ayrıca 4K ve 8K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi için hangi donanımın gerekli olduğu belli oldu.
F1 25 Minimum Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 570 / Intel Arc A380
- Ray Tracing: Kapalı
F1 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Yüksek
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 / NVIDIA RTX 5060 / AMD RX 6600 XT / Arc A750
- Ray Tracing: Kapalı
F1 25 4K Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Ultra Yüksek
- Çözünürlük: 4K
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 Ti / NVIDIA RTX 5080 / AMD RX 7900 XTX / Intel Arc B580
- Ray Tracing: Açık
F1 25 8K Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Ultra Yüksek
- Çözünürlük:
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-12600k / AMD Ryzen 5 7600X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4090 / RTX 5090
- Ray Tracing: Açık
Daha detaylı sistem gereksinimleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
|Deneyim
|Düşük
|Yüksek
|VR
|Performans
|4K
|8K
|Path Tracing
|Çözünürlük ve FPS
|1080p 60 FPS
|1080p 60 FPS
|2K 90 FPS
|1440p144fps
|4K 60 FPS
|8K 60 FPS
|1080p 60 FPS
|Ayarlar
|Düşük
|Yüksek
|Yüksek
|Yüksek
|Ultra Yüksek
|Ultra Yüksek
|Ultra Maksimum
|Intel İşlemci
|i5-6400
|i5-9600k
|i5-9600k
|i5-12600k
|i5-10600k
|i5-12600k
|i5-12600k
|AMD İşlemci
|Ryzen 3 1200
|Ryzen 5 2600X
|Ryzen 5 2600X
|Ryzen 5 7600X
|Ryzen 5 5600X
|Ryzen 5 7600X
|Ryzen 5 7600X
|NVIDIA Ekran Kartı
|GTX 1060
|RTX 2070 / 5060
|RTX 3080 Ti / 5080
|RTX 3080 / 5070 Ti
|RTX 3080 Ti / 5080
|RTX 4090 / 5090
|RTX 4080 SUPER / 5080
|AMD Ekran Kartı
|RX 570
|RX 6600 XT
|RX 7900 XT
|RX 6800 XT
|RX 7900 XTX
|-
|RX 7900 XTX
|Intel Ekran Kartı
|Arc A380*
|Arc A750
|-
|Arc B580
|-
|-
|-
|VRAM
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|12 GB
|16 GB
|24 GB
|16 GB
|RAM
|8 GB *3200MT/s
|16 GB *3200MT/s
|16 GB *3200MT/s
|16 GB △ *3200MT/s
|16 GB *3200MT/s
|32 GB
|16 GB
|Çözünürlük
|1920x1080
|1920x1080
|2K/Eye
|2560x1440
|3840x2160
|7680x4320
|1920x1080
|Upscaler ve FG
|Native
|Native
|Native
|Native
|Kalite
|Dengeli + FG
|Kalite
|Ray Tracing
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Açık
|Açık
|Açık
|Path Tracer
F1 25 Kaç GB Yer Kaplayacak?
F1 25 oyununun yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekecek. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.
F1 25 Çıkış Tarihi
F1 25 oyunu 30 Mayıs 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.