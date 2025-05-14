F1 25 Sistem Gereksinimleri Açıklandı! 1080p, 4K, 8K ve Dahası

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden F1 25 oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Ayrıca 4K ve 8K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi için hangi donanımın gerekli olduğu belli oldu.

F1 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 570 / Intel Arc A380

: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 570 / Intel Arc A380 Ray Tracing: Kapalı

F1 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Yüksek

: Yüksek Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2070 / NVIDIA RTX 5060 / AMD RX 6600 XT / Arc A750

: NVIDIA RTX 2070 / NVIDIA RTX 5060 / AMD RX 6600 XT / Arc A750 Ray Tracing: Kapalı

F1 25 4K Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Ultra Yüksek

: Ultra Yüksek Çözünürlük : 4K

: 4K FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 5600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3080 Ti / NVIDIA RTX 5080 / AMD RX 7900 XTX / Intel Arc B580

: NVIDIA RTX 3080 Ti / NVIDIA RTX 5080 / AMD RX 7900 XTX / Intel Arc B580 Ray Tracing: Açık

F1 25 8K Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Ultra Yüksek

: Ultra Yüksek Çözünürlük :

: FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-12600k / AMD Ryzen 5 7600X

: Intel Core i5-12600k / AMD Ryzen 5 7600X RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : NVIDIA RTX 4090 / RTX 5090

: NVIDIA RTX 4090 / RTX 5090 Ray Tracing: Açık

Daha detaylı sistem gereksinimleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

F1 25 PC Sistem Gereksinimleri Deneyim Düşük Yüksek VR Performans 4K 8K Path Tracing Çözünürlük ve FPS 1080p 60 FPS 1080p 60 FPS 2K 90 FPS 1440p144fps 4K 60 FPS 8K 60 FPS 1080p 60 FPS Ayarlar Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Ultra Yüksek Ultra Yüksek Ultra Maksimum Intel İşlemci i5-6400 i5-9600k i5-9600k i5-12600k i5-10600k i5-12600k i5-12600k AMD İşlemci Ryzen 3 1200 Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600X Ryzen 5 7600X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600X NVIDIA Ekran Kartı GTX 1060 RTX 2070 / 5060 RTX 3080 Ti / 5080 RTX 3080 / 5070 Ti RTX 3080 Ti / 5080 RTX 4090 / 5090 RTX 4080 SUPER / 5080 AMD Ekran Kartı RX 570 RX 6600 XT RX 7900 XT RX 6800 XT RX 7900 XTX - RX 7900 XTX Intel Ekran Kartı Arc A380* Arc A750 - Arc B580 - - - VRAM 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB 16 GB 24 GB 16 GB RAM 8 GB *3200MT/s 16 GB *3200MT/s 16 GB *3200MT/s 16 GB △ *3200MT/s 16 GB *3200MT/s 32 GB 16 GB Çözünürlük 1920x1080 1920x1080 2K/Eye 2560x1440 3840x2160 7680x4320 1920x1080 Upscaler ve FG Native Native Native Native Kalite Dengeli + FG Kalite Ray Tracing Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Açık Path Tracer

F1 25 Kaç GB Yer Kaplayacak?

F1 25 oyununun yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekecek. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.

F1 25 Çıkış Tarihi

F1 25 oyunu 30 Mayıs 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.