F1 Manager 2022 Ücretsiz Oldu!

Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen F1 Manager 2022 oyunu ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Peki, popüler video oyununu herhangi bir ücret ödemeden indirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

F1 Manager 2022 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Steam istemcisini indirin.

Steam hesabınıza giriş yapın.

F1 Manager 2022 sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında F1 Manager 2022 isimli video oyunu üç günlüğüne ücretsiz hâle geldi. Böylelikle oyunu hafta sonu boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan F1 Manager 2022'yi kampanya kapsamında ücretsiz olarak oynayabilmek için ilk olarak Steam istemcisini indirip yüklemeniz gerekiyor. Yükleme işleminin ardından istemciyi açın ve Steam hesabınıza giriş yapın.

Steam'den F1 Manager 2022 oyununun sayfasını ziyaret edin ve "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Ekranda yer alan talimatları uygulayarak oyunu ücretsiz indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya bittikten sonra oyunu oynamaya devam edebilmek için belirli bir ücret ödeyerek satın alma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

6 Mart tarihine kadar oyunun yüzde 70 oranında indirime girdiğini de belirtelim. Bu indirim sonucunda oyunun fiyatı 329 TL'den 98,70 TL'ye düştü. Kampanya kapsamında ücretsiz indirdiğiniz F1 Manager 2022'yi beğenirseniz indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.