F1 Manager 2022 ile Formula 1 deneyimini yepyeni bir boyutta karşılayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yarış severlerin yakından tanıdığı F1 yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yıllardır hem konsol hem de bilgisayar platformunda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan F1, şimdi de yepyeni bir yapı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Frontier Developments tarafından geliştirilen ve 30 Ağustos 2022'de Steam'de lansmana çıkacak olan F1 Manager 2022, resmi lisanslı F1 oyunu olarak yayınlanacak. Formula 1 evrenine damga vurmaya çalışacak olan oyuncular, Türkçe dil desteği ile oyunun tadını çıkarabilecekler. Türkçe dahil 14 farklı dil desteğine sahip olacak olan yapımda tek oyunculu bir mod oyunculara sunulacak. Kariyer modu eşliğinde oynayacak olan oyuncular, Formula 1 evrenine damga vurmak için ter dökecekler.

F1 Manager 2022 Özellikleri

Kariyer modu,

Tek oyunculu bir oynanış,

Türkçe dahil 14 farklı dil desteği,

Zengin içerik,

Resmi lisanslı içerikler,

Kaliteli ses efektleri,

Personel ve pilot kadrosu,

Çeşitli görevler,

Steam üzerinde ön siparişlere açılan F1 Manager 2022, 30 Ağustos 2022'de lansmana çıkacak. Bünyesidne Türkçe dil desteğine de yer verecek olan yarış oyunu, tek oyunculu oynanışı ile oyunculara kariyer modunu deneyimleme fırsatı verecek. Oyuncular cesur ve yeni bir çağda yeni bir hikaye yazmak için ter dökecekler. Resmi lisanslı Formula 1 oyunu olarak karşımıza çıkacak olan yapımda oyuncular kendi teknik ekibini kurabilecekler, grafikler ile gerçekçi bir deneyim yaşayabilecekler. Çarpıcı otomobil tasarımları ile oyuncuların gönlünü fethedecek olan oyun, rekabetçi bir yarış evrenine sahip olacak.

Serinin geçmiş oyunlarına nazaran daha geniş bir içerik ile lansmana çıkacak olan yarış oyunu, kaliteli ses efektlerine sahip olacak. Oyuncular çeşitli araçların gerçekçi ses efektleri ile gerçek bir yarış deneyimleyebilecekler.

F1 Manager 2022 İndir

Windows platformu için geliştirilen F1 Manager 2022, yakında Steam üzerinde lansmana çıkacak. Cep yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde ön siparişlerde yer alan yapım, milyonlarca oyuncu tarafından merakla bekleniyor.

F1 Manager 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD R9 280x (3GB VRAM)

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

F1 Manager 2022 Önerilen Sistem Gereksinimleri