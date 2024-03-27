Gelişmiş gerçekçi yönetim mekaniklerine sahip olan F1 Manager 2024, yenilenen takımlarını, yarış modlarını ve efsanevi pilotları oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan F1 Manager 2024, oyuncuları yenilenen Formula macerasına tekrardan hazırlıyor. Henüz çıkış tarihi duyurulmayan bu menajerlik oyunu, kapsamlı ve gelişmiş bir yönetim mekaniğiyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

F1 Manager serisinde ilk kez olmakla birlikte kendi takımınızı kurabilir ve diğer takımlara karşı meydan okuyabilirsiniz. Takım aracından pilot tulumlarına kadar her türlü şeyi özelleştirebilirsiniz. Doğru personelleri işe alın, pilotlarınızı seçin ve yarışlara hazırlayın.

Geliştirilmiş yarış simülasyonunu bilgisayarlarınızda yaşayacaksınız. Dinamik gerçekçi yarış kameraları sayesinde F1 heyecanını en iyi şekilde yaşayabilir ve pilotun perspektifinden yarışı seyredebilirsiniz.

F1 Manager 2024'ün kapsamlı bir yönetim mekaniğine sahip olduğunu söylemiştik. Bu özellikler sayesinde en güçlü stratejileri oluşturabilir ve pilotlarınıza daha iyi performans sergiletebilirsiniz. Oyunun çıkış tarihi duyurulmadığı için geliştiriciler pek fazla bilgiyi oyunculara sunamıyor. Lakin önceki oyuna göre daha kapsamlı ve dinamik kameralar içeren bir yapıya sahip olduğu şimdiden biliniyor.

F1 Manager 2024 İndir

Yeni takım patronları, güncellenen yarış formatları ve yenilenmiş grafikleri içerisinde barındıran F1 Manager 2024'ü indirin ve siz de F1 heyecanını takım patronu olarak yaşayın.

F1 Manager 2024 Sistem Gereksinimleri

Çıkış tarihi de belirlenmeyen F1 Manager 2024'ün sistem gereksinimleri de henüz duyurulmadı.