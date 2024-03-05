F1 Türkiye’ye Dönüyor: FIA Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüştü!

Geçtiğimiz aylarda İstanbulPark'ın işletmesi için düzenlenen ihalede, dikkat çeken detaylardan biri olan yüklenici firmanın 2026 yılından itibaren Türkiye Grand Prix'ini tekrar takvime dahil etme şartı, spor dünyasında heyecan yaratmıştı. Ancak şimdi, bu konuda yeni ve önemli bir gelişme meydana geldi.

İstanbulPark'ın ev sahipliği yapabileceği bu prestijli etkinlikler, ülkemizin uluslararası arenadaki spor organizasyonlarındaki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne serme potansiyeli taşıyor.

Bu önemli gelişmelerin ardından, spor tutkunları ve motorsporları dünyası, Türkiye'nin kısa bir süre içinde Formula 1 ve WRC takvimlerindeki yerini yeniden alıp almayacağını heyecanla beklemeye başladı. Motorsport tarafından paylaşılan bilgilere göre FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te bir araya geldi.

İstanbulPark İhalesi Sonrası Heyecan Verici Gelişmeler:

Özellikle FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te gerçekleştirdikleri buluşmada, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimlerine Türkiye'nin dönüşü üzerine detaylı görüşmeler yapıldı.

FIA Dünya Motorsporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın liderlik ettiği toplantı, Türkiye'nin uluslararası motorsporları sahnesindeki yerini güçlendirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, Türkiye Grand Prix'i ve WRC'nin İstanbulPark'ta yeniden gerçekleştirilebileceği umudunu spor tutkunları arasında arttırmış durumda. İstanbulPark'ın uluslararası arenada önemli bir rol oynayacak etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyeli, Türk sporseverleri heyecanlandırırken, motorsporları dünyasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.