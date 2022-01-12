Cem Bölükbaşı Formula 2'de Mücadele Edecek

Cem Bölükbaşı, Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacak ilk Türk yarış pilotu olarak tarihe geçti. E-spor dünyasından gerçek Formula yarışlarına uzanan hikayesi ile dünyada bir ilk olan Bölükbaşı, Charouz Racing System takımıyla anlaştı. Şampiyonanın mart ayında Bahreyn pistinde başlayacağı açıklandı.

Cem Bölükbaşı Formula 2 Şampiyonası'nda Yarışacak

E-spor dünyasında 2017 yılından bu yana kazandığı şampiyonlukların ardından, profesyonel yarış kariyerinde sadece iki seneyi geride bırakan başarılı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula serilerinde kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.

Bölükbaşı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, FIA Formula 2 2022 Şampiyonası’nda Çek takım Charouz Racing System ile yarışacağını duyurdu. Bölükbaşı, her hafta sonu iki yarış olarak gerçekleşen seride toplam 14 hafta boyunca ülkemizi temsil edecek.

Yaşanan bu gelişme ile birlikte Bölükbaşı, Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2’de yarışan ilk Türk yarış pilotu olurken, aynı zamanda e-spor dünyasından gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti.

Başarılı sporcu Bölükbaşı, Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarısına mart ayında Bahreyn pistinde çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası’nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.

E-spor dünyasından Formula 1’e geçen dünyadaki ilk yarış pilotu olma hedefi için çok önemli bir atmayı başardığını belirten Bölükbaşı, en son çıktığı Euroformula Open Şampiyonası'nın oldukça başarılı geçtiğini, 15 yarışta 8 kez podyuma çıktığını ve 2 yarışı ise birinci olarak tamamladığını belirtti.

Simülasyonda yaptığı antrenmanların yarış kariyerine çok büyük bir katkısının olduğunun altını çizen Bölükbaşı, ilk kez kullandığı araçlarda podyuma çıkmayı başardığını, şimdi ise yalnızca birkaç hafta önce ilk kez resmi test sürüşlerine çıktığı Formula 2 aracıyla tam sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Bölükbaşı'nın 10 yılı aşkın bir süredir takip ettikleri başarılı ve nç bir sporcu olduğunu söyledi. Üçlertoprağı, tek koltuklu otomobil yarışlarının maddi ve manevi destek ile ilerlenebilen bir alan olduğunu ifade etti.

Bölükbaşı'nın Formula 1 e-spor alanından gelmesi ile sanaldan gerçeğe uzanan hikayesinin yurt içi ve yurt dışında da özellikle Formula 1 yönetimi tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Üçlertoprağı, "Örnek bir genç sporcumuz olan Cem Bölükbaşı, şimdi Formula 2’ye çıkarak Türk otomobil sporları tarihi açısından çok önemli bir kapıyı aralıyor" şeklinde konuştu.

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