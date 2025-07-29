Alması Daha Kolay: Uygun Fiyatlı Tesla Cybertruck Gündemde!

Tesla Cybertruck piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren çok ses getirdi ve beğenildi. Ancak satışlar konusunda aynı yorumu yapmak mümkün değil. Zira yüksek fiyat etiketi, satışların beklentilerin altında kalması ve Tesla Cybertruck ikinci elde değer kaybı problemleri tüketicileri bu modeli almaktan vazgeçirdi. Fakat uygun fiyatlı daha küçük bir Tesla Cybertruck modelinin üretilmesi gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla, Daha Küçük Bir Cybertruck Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Tesla’nın fütüristik kamyoneti Cybertruck, ilk tanıtıldığında büyük ses getirmişti. Ancak aynı başarıyı satış rakamlarında gösteremedi. Özellikle ABD dışındaki pazarlarda yasal sınırlamalar ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle sınırlı başarı elde eden Tesla bu durumu tersine çevirecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy daha küçük bir pikap üretmenin gündemlerinde olduğunu doğruladı. Kaliforniya’da düzenlenen bir Tesla etkinliğinde konuşan Moravy kompakt kamyonet fikrinin uzun süredir şirketin gündeminde olduğunu belirtti. “Her zaman daha küçük bir pikap yapmayı konuşuyorduk” açıklamasıyla dikkat çeken Moravy bu yeni modelin Tesla'nın küresel stratejisinde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

Bu noktada Avrupa satışları adına küçük bir Cybertruck çok daha mantıklı olabilir. Zira şu anki Cybertruck 6 ton ağırlığında ve Avrupa için bu ağırlık oldukça yüksek. Devamında aracın devasa boyutları da Avrupa'nın şirin sokakları adına büyük sorun teşkil etmekte. Avrupa pazarı için üretilecek daha küçük bir Cybertruck ile birlikte satış rakamlarında başarılı sayılabilecek bir artış gözlemlenebilir.

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