Görenler Kağıt Zannediyor: Dünyanın İlk Kumaştan Hoparlörü Tanıtıldı!

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı Japonya'dan ses deneyimimizi kökten değiştirebilecek yepyeni bir haber var. Sensia Technology isimli teknoloji girişimi uzun süredir üzerinde çalıştığı ve giyilebilir ses kavramını bir adım öteye taşıyan Fabric Speaker Portable isimli taşınabilir kumaş hoparlörünü resmen duyurdu.

Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) tarafından 2018 yılında temelleri atılan bu teknoloji nihayet son kullanıcıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, kağıt gibi ince ve bükülebilir olan bu hoparlörler hayatımızda neleri değiştirecek? İşte detaylar!

Fabric Speaker Portable Kumaştan Hoparlörün Özellikleri

Yeni cihaz bildiğimiz kutulu hoparlörlerin aksine tamamen esnek bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Esnek iletken lifli özel bir kumaşla üretilen hoparlör, kondansatör benzeri bir sistemle kumaş malzemeden ses üretebiliyor.

Özellikle yastık hoparlörü kullananların sıkça şikayet ettiği sert çıkıntılar ve rahatsız edici batmalar bu teknolojiyle son buluyor. Zira sesi üreten ayrı bir sürücü bulundurmayan cihaz sesi kumaşın her noktasından homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Şirketin paylaştığı görsellere baktığımızda ürünün sadece teknolojik bir cihaz olmanın ötesinde aynı zamanda bir dekorasyon öğesi olarak da kullanılabiliyor. Kullanıcılar ince ve zarif yapısı sayesinde hoparlörü evlerinin duvarına asabiliyor ve yataklarına serebiliyor.

Bununla birlikte cihazın kenarında kablosuz bağlantı ve güç ünitesini barındıran 32 milimetrelik ufak bir plastik modül bulunuyor. Geri kalan 64 x 22 santimetrelik alan ise tamamen 2 milimetreden ince bir kumaştan ibaret.

Teknik verilere gelecek olursak 100 gram ağırlığa sahip olan hoparlör tek başına 68 dB ses seviyesine ulaşabilirken ikili kullanımda ise bu değer 71 dB'e kadar çıkabiliyor. Bu değerin neredeyse bir elektrikli süpürgenin sesine eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Küçük bir uyarı olarak söz konusu cihazın suya dayanıklı bir yüzeye sahip olsa da çamaşır makinesine atılamadığını belirtelim. Şirket ürünün temizliği için alkollü bez kullanılmasını tavsiye ediyor. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir hoparlörü evinizde kullanmak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.