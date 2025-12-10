Telefona Yapışabilen Ucuz Bluetooth Hoparlör Tanıtıldı

Black Shark, yeni manyetik Bluetooth hoparlörünü tanıttı. Uygun fiyatlı olması, yüksek ses vermesi ve uzun bir süre boyunca kullanım imkânı tanıması gibi avantajları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Manyetik yapısı ise onu son derece kullanışlı hâle getiriyor.

Black Shark'ın Manyetik Hoparlörünün Özellikleri

Black Shark'ın yeni manyetik Bluetooth hoparlörü, 750 mAh batarya kapasitesine sahip. 6 ila 16 saat müzik çalma süresi sunuyor. Cihazın USB Type-C ile yaklaşık 2.5 saatte tam şarj olduğu belirtiliyor. Bluetooth 6.0 desteği ile birlikte gelen cihaz, IPX4 sertifikasına sahip ve bu da onun belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Hoparlör, 90 dB'ye kadar ses çıkarabiliyor. Hoparlörün bu yüksek ses seviyesine ulaşabilmesi ise onu sadece bilgisayar ve benzeri cihazlarda şarkı dinlemek için değil, bununla birlikte açık hava ya da gürültülü ortamlar gibi sesin net bir şekilde duyulmasına ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabileceğini gösteriyor.

Cihaz, ses çıkışını gerçek zamanlı olarak analiz edip otomatik olarak ayarlama yapıyor. Bozulmaları minimum seviyeye indirmeyi ve frekans tepkisini elektronik olarak güçlendirerek daha güçlü baslar elde edilmesini amaçlıyor. Bu yöntem hem müzik dinlerken ritimleri daha iyi duymanızı hem de Counter-Strike 2 ve Battlefield 6 gibi oyunları oynarken bomba ve benzeri seslerin etkisini arttırmanızı sağlıyor.

Black Shark'ın Manyetik Hoparlörünün Fiyatı

Black Shark'ın manyetik Bluetooth hoparlörü için 129 yuan (778 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu hoparlör, N52 mıknatıs kullanarak manyetik destekli telefonlara doğrudan yapıştırılabiliyor. Buna iPhone'ların da dahil olduğunu belirtelim. Bu özellik, onu bir tür telefon standı olarak kullanmayı dahi mümkün hâle getiriyor.