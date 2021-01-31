Facebook'tan Bağımsız İçerik Oluşturucularına Para Kazandıracak Özellik!

Facebook, bağımsız içerik oluşturucuları için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin tek başına çalışmak isteyen gazeteciler ve bağımsız yazarların özellikle yeni tip koronavirüsün etkisinin yoğun olarak hissedildiği bugünlerde para kazanmasına da olanak sağlaması bekleniyor. Şirketin hayata geçirmek istediği yeni özellik ile ilgili bütün ayrıntılar haberimizde.

Bağımsız İçerik Oluşturucuları, Facebook’tan Para Kazanmaya Başlıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen Facebook’un platformun çok daha fazla profesyonel tarafından iş amaçlı kullanılmasını sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Facebook’un hala aylık milyarlarca aktif kullanıcısı var ve dünya daha çok teknolojiye yaslanırken bu sayı artmaya devam ediyor.

Facebook, reklam satışları sayesinde dünyadaki diğer teknoloji devi şirketlerden daha fazla gelir ediyor. Gelirini değerlendirmek isteyen şirket, kendi başına çalışmak isteyen gazeteciler ve bağımsız yazarlar için yeni bir fırsat kapısını aralıyor. Facebook şu anda bağımsız yazarlara platformda daha da büyümelerine yardımcı olacak bir haber bülteni geliştiriyor. Yazarlar haberlerini veya yazılarını böylece söz konusu platforma koyabilir ve bu kişilerin yazıları veya haberleri milyonlarca kişi tarafından okunabilir.

Bu özellikten yola çıkılarak Mark Zuckerberg’ün yeni bir proje başlattığı ve başlatılan bu projenin Facebook gazeteciliği olduğu sonucuna varılabilir. Birçok insan sosyal medya platformlarını günlük haberleri takip etmek için kullanıyor. İnsanlar artık günün neredeyse yüzde 10’unu sosyal medya platformlarını kullanarak geçiriyor. Sosyal medya platformları, kullanıcılarının en son haberleri okumasını sağlamak için birçok araç geliştirdi ve Zuckerberg’ün yeni projesinden de görülebileceği gibi hala geliştirmeye devam ediyor.

Facebook’a eklenecek haber bülteni aynı zamanda insanların işten ayrılmak zorunda kaldığı veya iş bulmakta zorlandığı salgın döneminde para kazanmak isteyen kişiler için de büyük bir fırsat olacak. Bu kişiler, haberlerini Facebook’un haber bültenine gönderebilecek. İnsanlar daha sonra bu haber bültenlerine abone olabilecek. Bu da gazetecinin para kazanmasına yardımcı olacak.

Bu özelliğin hem Facebook’un platformuna daha fazla kullanıcı kazandırması hem de pandemi boyunca çalışmak isteyenlerin para kazanması için faydalı olacağı düşünülüyor. Özelliğin sosyal medya platformuna tam olarak ne zaman geleceği başta olmak üzere birçok soru şimdilik cevapsız kalmaya devam ediyor.