Facebook Clubhouse Özelliğinden Görüntüler Ortaya Çıktı

Facebook Clubhouse özelliği ile ilgili kullanıcıları bilgi sahibi yapacak yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki, son birkaç ayın en popüler sosyal medya uygulamasının Facebook alternatifi nasıl bir şeye benziyor?

Facebook Clubhouse Özelliğinden Görüntüler Paylaşıldı

The New York Times'ın şubat ayında aktardığı bilgilere göre sosyal medya devi Clubhouse alternatifi bir özellik geliştirmek için kollarını sıvamıştı. Sosyal medya kullanıcılarının Facebook'un kullanıcılara sunacağı alternatif tam olarak nasıl görüneceği veya bu alternatifin nasıl çalışacağı gibi bir dizi soru işareti havada kalmış ve cevaplanmamıştı.

Ortaya çıkan son görüntüler, Facebook'un kullanıcılara sunacağı sesli sohbet alternatifi, bağımsız bir uygulama değil Facebook'un mevcut Messenger Rooms'una ilave edilecek bir özellik olacağını gösteriyor.

Facebook, TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre söz konusu özelliği içeren görüntüleri doğruladı ancak görüntülerden şu anda bir özellik hakkında fikir sahibi olmak için erken olduğunu da belirtti. Şirket ayrıyeten görüntülere dayanarak özelliğin neye benzeyeceğine dair ayrıntı vermenin de yanlış olabileceği konusunda uyardı.

Facebook'un bu açıklamaları, özelliğin herkese açık olarak sunulana kadar çok büyük değişimlere uğrayabileceği anlamına geliyor fakat erken aşamada bize özellikle ilgili çok az da olsa ipucu verebilir. Görüntüler, Facebook'un yeni özelliğinin kullanıcıları nasıl etkileyeceğine dair birkaç bilgi sağlıyor.

Özelliğin görüntüleri, yeni özelliğe Facebook'un Android uygulamasının kodlarında rastlayan tersine mühendislik uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı. Paluzzi de diğer tersine mühendislik uzmanları gibi geliştirme aşamasında olan uygulama özelliklerini henüz piyasaya sürülmemişken ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Paluzzi'nin paylaştığı özelliklerin büyük bir kısmının önünde sonunda kullanıcılarla buluşturulduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Yeni görüntüler, üç farklı oda türünü içeriyor. Bu odalardan ilki özel bir görüntülü sohbet odası, ikincisi genel bir oda, üçüncüsü ise özel ses odasıdır. Özel ses odası bir grup arkadaşınız ile sesli olarak sohbet edebileceğiniz bir oda, canlı ses odası ise daha geniş bir dinleyici grubu ile konuşabileceğiniz ve Clubhouse'taki gibi sadece sesin olduğu bir oda olacaktır.

Katılımcılara daha sonra Facebook gönderisi olarak veya uygulama dışında paylaşmaları için bir oda bağlantısı verilecek.

Paluzzi'nin test amaçlı Zuckerberg'ün fotoğrafları koymuş olduğu katılımcılar listesine bakıldığında da Clubhouse'taki gibi konuşmacıların üst kısımda, dinleyicilerin alt kısımda yer alacağı görülüyor.

Son olarak Paluzzi'nin yayımladığı görüntülerin özelliğin son halini göstermediğini vurgulamamız gerekiyor. Peki, sizin özellikle ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.