Facebook Gönderileri İçin Yeni Bilgilendirme Etiketi Sunuluyor!

Facebook gönderileri ile ilgili kullanıcılara daha fazla bilgi sağlamak amacı ile fikirlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı son özellik ise yeni bilgilendirme etiketi oldu. Bu etiket sayesinde kullanıcılar bir sayfanın yaptığı paylaşımların ne anlama geldiğini öğrenme fırsatı elde edebiliyor.

Facebook Gönderileri İçin Bilgilendirme Etiketi Geliyor

Facebook, yeni özellik ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan yeni bir etiketi resmi olarak duyurdu. Bu özellik ile herhangi bir sayfa tarafından paylaşılan bir gönderi eğer hiciv değeri taşıyorsa o gönderide sayfanın bir hiciv sayfasını olduğu bildiriliyor.

Yeni özellik şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların deneyimine açık bir şekilde test ediliyor. Testleri devam eden etiketin deneme aşamasından çıktıktan sonra sosyal medya uygulamasında yaygın olarak görülen "hayran sayfası" ve "kamu görevlisi" gibi etiketlerle birleştirilmesi planlanıyor.

Etiketler, Facebook'un haber kaynağında yer alan gönderilerde sayfa isminin altında yer alıyor. Facebook'a göre yeni etiketler paylaşılan gönderinin ne anlama geldiğine ışık tutmayı amaçlıyor. Gönderinin sahibi olan sayfa eğer hiciv sayfası ise gönderinin paylaşılma amacı da muhtemelen hiciv olacaktır. İnsanlar böylelikle paylaşımın ne tür bir sayfa tarafından yapıldığını öğrenebilecek ve onlara karşı ön yargı ile yaklaşarak nefret söyleminde bulunmayacaktır.

Yeni etiketin kullanıma sunulmasının arkasındaki en önemli neden, hiciv gönderilerin farkına varamayan kullanıcıların yorum yapmasını engellemektir. Kullanıcı sayfanın ne tür bir sayfa olduğunu bilemediğinden o sayfada paylaşılan bir gönderinin de kötü bir niyetle paylaşılıp paylaşılmadığını bilemeyebiliyor ve doğal olarak sayfaya gereksiz suçlamalar yöneltebiliyor.

Sayfaların paylaştığı gönderilerde gösterilecek olan etiketlerin küresel olarak kullanıma sunulması biraz zaman alabilir. Facebook'un yeni etiketleri Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaki kullanıcılara ne zaman sunacağı hakkında şimdiye kadar yapılmış soru işaretlerini gideren bir açıklama bulunmuyor ancak sosyal medya platformunun kullanıcıları bilgilendirme maksatlı özellikler getirme çabasını görmek birçok sosyal medya kullanıcısını memnun etti ve memnun etmeye de devam ediyor.

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