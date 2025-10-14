Sevilen Özellik Geri Geliyor: Facebook İş Bulmanıza Yardımcı Olacak!

Meta, bünyesinde bulundurduğu ünlü sosyal medya platformu Facebook için beklenmedik bir karar aldı. Şirket bundan 3 yıl önce kaldırdığı iş ilanı özelliğini yeniden kullanıma sundu. Platform yenilenen özelliği ile birlikte artık daha çok yerel, giriş seviyesi ve hizmet sektörlerindeki iş fırsatlarına odaklanacak. İşte detaylar!

Facebook'un İş İlanı Özelliği Nasıl Çalışacak?

Meta'nın açıklamasına göre yeni özelliği sadece 18 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından erişilebilecek. Firmaların yayınladığı iş ilanları platformun Marketplace bölümünde listelenecek. Ayrıca kullanıcılar bu ilanlara Gruplar ve Sayfalar sekmesinde karşılaşabilecek.

Bununla birlikte iş ilanları kategoriye, mesafeye ve iş türüne göre filtrelenip sıralanabilecek. Facebook, kullanıcıların geçmiş iş arama alışkanlıklarına göre kişiye özel öneriler de sunacağını belirtiyor. Başvurularını yapan adaylar şirketlerle Messenger üzerinden görüşme de ayarlayabilecek.

Söz konusu özellik şimdilik yalnızca ABD bölgesindeki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bununla birlikte platformdaki iş ilanlarının LinkedIn'den farklı olarak daha yerel bölgelere hitap edeceği, aynı zamanda giriş seviyesine ve hizmet sektörüne odaklanacağı ifade ediliyor.

Neden Geri Döndü?

Facebook, ilk olarak 2017 yılında ABD ve Kanada’da başlattığı iş ilanı özelliğini bir yıl içinde 40’tan fazla ülkeye genişletmişti. Ancak 2022’de yeniden ABD ve Kanada ile sınırlandırılan bu özellik LinkedIn’in yükselişiyle birlikte 2023 yılında tamamen kaldırılmıştı.

Meta, iş ilanı özelliğini neden yeniden kullanıma sunduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu hamle, şirketin bir sosyal ağın ötesine geçerek “eski Facebook’a dönüş” isteğini hayata geçirmenin bir adamı olarak değerlendiriliyor.

Peki siz Facebook'un geri getirilen iş ilanı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.