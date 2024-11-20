Jake Paul ve Mike Tyson Dövüşü Sonrası Dava İhtimalleri Baş Gösterdi: Gösteri Maçında Bahis Oynandı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve dünya çapında büyük ses getiren Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçı, Jake Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Netflix'teki arızalardan tutun, maç öncesi ve sonrası yaşananlara kadar yaşanan her şey için "olaylı derbi günü" desek yerinde olur...

Pek çok tartışmaya konu olan maç, spor dünyasında "gösteri maçı" olarak akıllara kazınmaktan öteye geçemedi. Spor hukukçuları ise gerek Mike Tyson'un sağlık durumu, gerekse Paul'un açıklamaları sebebiyle davalara zemin hazırlanacağına inanıyor.

Tyson ve Paul Eşit Değildi, Paul Avantajı Elinde Tuttu

Texas Lisanslama ve Düzenleme Departmanı (TDLR) tarafından resmi bir dövüş olarak onaylanan karşılaşma, Tyson’ın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle baştan beri eleştiri oklarının hedefindeydi. Tyson'ın 58 yaşında, fiziksel olarak güçsüz olduğu belirtilirken, 27 yaşındaki Jake Paul'un dövüş boyunca kazanmaya yönelik tüm avantajları elinde tuttuğu öne sürüldü.

Spor hukukçusu Dan Lust, dövüş sonrası Paul’un "Tyson’a zarar vermek istemedim" sözleri sebebiyle dava edilebileceğini ileri sürdü. Ayrıca dövüşün son anlarında Tyson'ın "bile isteye kaybettiği" yönündeki ifadeleri, bahis yapanların mağdur edildiği iddialarını güçlendirdi.

Paul'un Hem Dövüşçü, Hem Organizatör Olması Yasal Değil

Bu dövüş, BetMGM ve ESPN BET tarihindeki en çok bahis oynanan boks etkinliği oldu. Ancak Lust’a göre, yasal süreçler bahisçilerin lehine sonuçlanmayabilir. Daha önceki örneklerde mahkemeler, bahisçilerin "neye girdiklerini bildikleri" gerekçesiyle bu tür davaları genellikle reddetti. Ancak bu vakada, Paul’un hem dövüşçü hem de organizatör olması gibi benzersiz koşullar, farklı bir kararın alınmasına sebep olabilir gibi duruyor.

Mike Tyson Ciddi Sağlık Sorunları Yaşadı

Dövüş öncesi Tyson’ın ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Mayıs ayında mide ülseri nedeniyle hastaneye kaldırılan Tyson, Haziran'da kan nakli almak zorunda kalmış ve aslında Temmuz'da planlanan dövüş, Kasım ayına ertelenmişti. Lust, bu sağlık koşullarına rağmen dövüşün gerçekleşmesinin ve bahislerin açılmasının, yasal açıdan problem yaratabileceğini ifade etti.

Paul, dövüşten yaklaşık 40 milyon dolar kazandığını açıklarken dövüşün kuralları da ayrı bir tartışma konusuydu. Standart dövüşlerden farklı olarak daha kısa ve az raunt içeren bir format uygulandı; çünkü Mike Tyson'ın fiziksel yeterliliğine uyum sağlanması bekleniyordu.

Bahis Oynayanlar Mağdur Edildi

Dövüş, TDLR tarafından resmi bir boks maçı olarak onaylansa da birçok kişi bunun yalnızca bir gösteri olduğunu savunuyor. Lust konuyla ilgili şöyle dedi:

Eğer bu bir gösteri olsaydı, sonuçlar daha az sorgulanırdı. Ancak bu, gerçek bir dövüş olarak tanıtıldı ve insanlar buna güvenerek bahis oynadı.

Lust, bir sınıf davası açılması durumunda bunun sadece bir reklam stratejisi olabileceğini ve davaların başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ancak bu, bahis oynayanların mağduriyetlerinin tartışılmasına engel değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce spor hukukçuları endişelerinde haklı mı? Bahis oynayan sporseverlerin haksızlığa uğradığını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.