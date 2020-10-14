Facebook Messenger Logosu Değişiyor: Yeni Özellikler Geliyor

Facebook'un bünyesinde bulunan Messenger uygulamasının logosunda değişikliğe gidiliyor. Facebook Messenger logosu değişiyor ve uygulamaya yen sohbet özellikleri geliyor. İşte yeni Messenger logosu ve gelen sohbet özellikleri.

Yeni Messenger Logosu Açıklandı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Messenger yeni bir görünüme kavuşuyor. Her gün 10 milyon kişinin konuşmalarını özelleştirdiği bilgisini paylaşan Messenger, kişiselleştirmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Varsayılan sohbet renginin yanı sıra, aşk gibi yeni sohbet temalarının geleceği ve mesajlara özel tepkilerin verilebileceği yeni özelliklerin kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Yakında çıkacak selfie çıkartmaları ve kaybolma modu gibi yeni özellikler ile birlikte sohbetler eğlenceli hale gelecek.

Hemen aşağıda yer alan görselden yeni özelliklerin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Messsenger açıklamasında ayrıca logo değişikliği de olacağını söyledi. Messenger tarafından yayınlanan blog yazısında logo ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"Yeni logomuz, yakın olduğunuz insanlarla bağlantıda kalmanın daha dinamik, eğlenceli ve entegre bir yolunu, mesajlaşmanın geleceğine geçişi yansıtıyor. Umarız siz de bizim kadar seversiniz."

Yeni logo şu şekilde olacak:

Yeni logonun ilk bakışta oldukça ilgi çekici gözüktüğünü söylemeliyiz. Yeni logo oldukça sevilecekmiş gibi duruyor. Logonun ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz tarih bilgisi açıklanmadı. Sizler yeni Messenger logosu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni logo nasıl olmuş? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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