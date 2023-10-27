Yakında Facebook'taki Profil Fotoğraflarını Yapay Zekâ Hazırlayabilir!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Meta, yapay zekâyı kullanarak inovasyon çalışmaları yapmayı seviyor. Şirketin yapay zekâdan faydalanarak geliştirmek istediği yeni bir özellik daha var.

Yapay Zekâ ile Profil Fotoğrafı Oluşturma!

Uygulama araştırmacısı olarak tanınan bir hesap, X platformu üzerinden Facebook'un yapay zekâ ile fotoğraf oluşturma özelliği üzerinde çalıştığını öne sürdü. Henüz resmî bir açıklama olmasa da önümüzdeki süreçte bu haberin doğrulanması bekleniyor.

#Facebook is working on the ability to generate profile picture with 🤖 #AI 👀 pic.twitter.com/KoD6pDEtqS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 26, 2023

Facebook'un üzerinde çalıştığı bu özellik, TikTok ve Snapchat’te mevcut, kullanıcıların fotoğraflarını avatar şeklinde düzenleyen özelliğe benziyor gibi görünüyor. Bu benzerlik paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşılıyor.

Görselde "Yapay zekâ (AI) ile profil resmi oluşturun" ifadesi görülüyor. Kullanıcıların profil fotoğraflarını diledikleri gibi kullanmaları ve teknolojiden bu şekilde yararlanmaları, diğer platformlarda olduğu gibi Facebook'ta da beğeni toplayabilir.

Peki sizce Facebook'a böyle bir özellik gelseydi kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden biizmle paylaşabilirsiniz.