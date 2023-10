Yakında Facebook'taki Profil Fotoğraflarını Yapay Zekâ Hazırlayabilir!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Meta, yapay zekâyı kullanarak inovasyon çalışmaları yapmayı seviyor. Şirketin yapay zekâdan faydalanarak geliştirmek istediği yeni bir özellik daha var.

Uygulama araştırmacısı olarak tanınan bir hesap, X platformu üzerinden Facebook'un yapay zekâ ile fotoğraf oluşturma özelliği üzerinde çalıştığını öne sürdü. Henüz resmî bir açıklama olmasa da önümüzdeki süreçte bu haberin doğrulanması bekleniyor.

#Facebook is working on the ability to generate profile picture with 🤖 #AI 👀 pic.twitter.com/KoD6pDEtqS