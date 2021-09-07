Facebook'taki Sahte Haberler Daha Fazla Etkileşim Alıyor

Facebook'taki sahte haberler daha fazla dikkat çekiyor. 2020 ABD Başkanlık seçimleri sırasında Facebook'ta paylaşılan yanlış bilgilendirme gönderilerinin, gerçek haberlerden daha fazla etkileşim gördüğü bildirildi. Peki ya Facebook bu konu hakkında ne diyor?

New York Üniversitesi ve Université Grenoble Alpes'teki araştırmacılar tarafından yapılan hakemli bir araştırmaya göre, Facebook'taki yanlış bilgiler, 2020 ABD Başkanlık seçimleri sırasında saygın haber sitelerinden altı kat daha fazla tıklama aldı. The Washington Post tarafından bildirilen çalışma, sosyal medya sitesinde geniş bir yayıncı grubu üzerindeki yanlış bilgilendirme etkisini ölçmeyi ve izole etmeyi amaçladı.

Facebook'taki sahte haberler neden daha fazla tıklandı?

The Post, çalışmanın, Facebook'un yanıltıcı bilgi yayınlayan sayfaları 'ödüllendirdiği' yönündeki eleştirileri destekleyecek kanıtlar sunduğunu bildirdi. Çalışmada, hem aşırı sağdan hem de aşırı soldan gelen yanlış bilgilerin, Facebook kullanıcılarının gerçek haber sayfalarından daha fazla etkileşime girdiğini, ancak aşırı sağ yayıncıların yanıltıcı bilgi paylaşma eğiliminin daha yüksek olduğu dile getirildi.

Facebook sözcüsü Joe Osborne, The Post'a verdiği demeçte, "Rapor çoğunlukla insanların içerikle nasıl etkileşime girdiğine bakar ve bu, içeriği Facebook'ta gerçekte kaç kişinin gördüğüyle karıştırılmamalıdır. Facebook'ta en çok erişilen içeriğe baktığınızda, bu çalışmanın söylediği gibi değildir." ifadelerini kullandı.

Osborne ayrıca Facebook'un yanlış bilgilerle mücadele etmek için 60'tan fazla dilde çalışan 80 teyit ortağına sahip olduğunu söyledi.

The Post'a göre araştırmanın yazarları, yanlış bilgileri araştıran iki kuruluş olan NewsGuard ve Media Bias/Fact Check'e güvendi. Occupy Democrats, Dan Bongino ve Brietbart dahil 2.551 Facebook sayfasını incelemek için benzer sınıflandırma araçlarını kullandı.

Facebook, sahte Rus hesaplarını askıya aldı

Facebook, Rusya'nın istihbarat servisleriyle bağlantılı yeni bir sahte hesap ağını daha ortaya çıkardı. Son zamanlarda yapılan güvenlik araştırmasında Facebook, gerçek gazetecileri makaleler yazmaları için kandıran editörler veya medya kuruluşları gibi görünen hesaplar olduğunu ifade ediyor.

Rus hükümetiyle bağlantılı hesapların Facebook'ta 59 bin ve Instagram'da ise 2 bine yakın takipçi kazandığını söyleyen şirket, sahte haber yapan veya tarafları kışkırtmaya çalışan bu hesapların kaldırıldığını açıkladı. Facebook Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher söz konusu hesapların Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerinde kullandığı sızıntı operasyonlarında da yer almış olabileceğini iddia etti.