Rus Reklam Filminde Bruce Willis'in Deepfake'i Oynadı

Bruce Willis deepfake ile reklamda oynadı. Die Hard filminin yıldızı aksiyon performanslarıyla bir hayli ün kazandı, ancak yeni bir Rus telefon reklamı bunu deepfake seviyesine taşıyor.

IGN tarafından bildirildiği üzere MegaFon, reklam dizisi için Bruce Willis'in yüzünü başka bir oyuncunun vücuduna dijital olarak yerleştirmek için deepfake teknolojisini kullandı. Russia Beyond gazetesi, Willis'in "yüz özelliklerinin lisanslanması ve Die Hard karakterinin pazarlama kampanyasında kullanılması için ödeme" aldığını bildirdi. Rus reklam pazarı uzmanlarına göre, ödemenin 1 ile 2 milyon dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Reklamların ilkinin YouTube'da izlenebilecek 15 farklı bölümü olduğu söyleniyor. İlk reklam videosu deepfake Bruce Willis'in, bombanın şifresini bulmak için telefonda biriyle sohbet etmeden önce yanında patlamaya hazır bombayla tekneye bağlı olduğunu ve başka bir aktörü gösteriyor.

Hemen aşağıda yer alan Rus Telefon şirketi MegaFon'un deepfake filmi oldukça esrarengiz ve insanlar -deepfake olduğunu bilmiyorsa- kolayca bu reklamın gerçekliğine inanabilir.

Bruce Willis deepfake reklam yıldızı oldu

MegaFon Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü Vasili Bolshakov, “Bruce Willis'in Die Hard karakterinin imajı, sinir ağı algoritmalarına dayanan yüz oluşturma teknolojisinin yardımıyla oluşturulacak. Bunu gerçekleştirmek için Deepcake stüdyosunun mühendisleri ünlü oyuncuyu içeren çok sayıda fotoğraf ve video seçti ve Bruce Willis'in karakterinin imajını oluşturmak için sinir ağı tarafından kullanılan 34.000 birim içeriği incelediler" dedi.

Pandeminin dünya çapında harekete geçirdiği kısıtlamaların rehineleri olmadan yüksek kaliteli içerik sunabileceğimizi fark ettik. Teknoloji, ünlülerin sette yer aldığı zamana kıyasla içeriği daha hızlı ve daha ucuza çekmeyi sağlıyor. Kullandığımız teknolojiyi açıkça beyan ediyor ve kimseyi yanıltmıyoruz. Hatta aksine, Bruce'u 'Die Hard' ve 'The Fifth Element' gibi filmlerde yeni bir rolde görmenin büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

Şaşırtıcı bir şekilde Willis'i bu anlaşmaya ikna etmek oldukça basitti. Tahmin edebileceğiniz gibi hiçbir şey yapmamak karşılığında büyük bir anlaşma teklifi almak, oyuncu için oldukça kolay bir seçim oldu. Bolshakov, "Bruce Willis ile tüm görüşmeler ekibimiz tarafından yürütüldü. Bu çok riskli bir fikirdi ancak şaşırtıcı bir şekilde iş birliği tartışmaları hızlı ve verimli geçti." ifadesini kullandı.