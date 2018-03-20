Facebook'u Sil Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor

Dünyanın en zengin beşinci kişisi olan ve aynı zamanda dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, büyük bir tehlike yaşıyor. Kullanıcılarının verilerini sattığı öğrenilen şirkete karşı kampanya başlatılmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en popüler gazetesi New York Times'ta çok büyük bir haber yapılmıştı. NY Times'a göre Zuckerberg, 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerini D.Trump'a satmış. Seçim döneminde Trump'ın organizasyonlarını yürüten şirkete kullanıcı bilgilerini sattığı iddia edilen Zuckerberg'e tepki çığ gibi büyümüştü. Bu durum karşısında Facebook kullanıcıları da gizliliklerinin korunamadığını düşünerek şirkete karşı gösteriler yaptılar ve en sonunda sosyal medya üzerinde Facebook'u Sil kampanyası başlatıldı.

'Facebook'u Sil' adı verilen bu kampanyada, kullanıcılar Facebook hesaplarını kapatıp cihazlarından da uygulamayı siliyorlar. Hatta güvenlik tehditi yaşadığını düşünen pek çok kullanıcı App Store'dan ve Play Store'dan Facebook'a karşı olumsuz yorum yapıp düşük puan veriyor.

Ayrıca Facebook'u Sil kampanyası bir hayli işe yaramış gibi gözüküyor. Çünkü kurucu ve CEO Zuckerberg, bu olayların yaşandığı ilk 3 gün içerisinde yaklaşık 4 milyar dolar kaybetti. Aynı zamanda Facebook şirketinin de borsada tam 30 milyar dolar değer kaybettiği ifade ediliyor.

Şimdiye kadar binlerce hesap Facebook'tan silinirken, hesap silme işlemlerinin hala devam ettiğini belirtmekte de fayda var. Özellikle ABD içerisinde tehlikede olan Facebook ve Zuckerberg'in nasıl bir tutum izleyeceğini zamanla göreceğiz.