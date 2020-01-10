Facebook Yeni Arayüzünü Yayınladı

Facebook'un Dark Modu desteği ile yeniden tasarlanmış web arayüzü kullanıma sunuldu.

Facebook, bazı kullanıcılara daha az karmaşık olan ve daha parlak simgeler kullanılan yeni masaüstü versiyonu tasarımını test etme imkânı sundu. Şirket, yeni tasarımı ilkbaharda daha geniş bir şekilde kullanıma sunmayı planlandığını söyledi.

Bu yeni özelliğe erişim sağlayan kişiler, Facebook’ta oturum açtıklarında yeni tasarımı test etmeye yardımcı olmak için davet edildikleri bir açılır pencere ile karşılaştılar. Yeni özelliği test etmeye yardımcı olmayı kabul etmeleri halinde, Facebook web sitesi beyaz arka planlar ve parlak renkler ile yeniden açıldı. Aynı zamanda Google'ın Android yazılımı tarafından desteklenen bilgisayarlarda, iPhone'larda ve akıllı telefonlarda sunulan popüler özelliklere benzer bir karanlık mod arka planı da aktif hale geldi.

Daha basit, daha hızlı ve daha sürükleyici bir sürüm FB5

Facebook, yeni sürümü FB5 için kullanıcıların en çok kullandıkları özelliklere rahatlıkla ulaşabilecekleri bir tasarım gerçekleştirdiğini belirtti. Masaüstü versiyonu için gerçekleştirilen yeni tasarımın pek çok özelliği mobil uygulama için de uyarlandı.