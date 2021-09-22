Facebook'tan Veri Toplama Araçlarının Engellendiği Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen Facebook'tan veri toplama araçlarının engellenerek araştırmacıların çalışmalarında haber kaynağından yararlanmasının önüne geçildiği iddia edildi.

Citizen Browser'ın arkasındaki kâr amacı gütmeyen haber kuruluşu The Markup'a göre Facebook, araştırmacılar ve gazeteciler tarafından kullanılan tarayıcı tabanlı araçların sosyal medya platformundan veri toplamasını engelledi.

İddiaya göre sosyal medya platformunda keşfedilen yeni kod yüzünden araştırmacılar tarafından kullanılan araçlarla haber kaynağında yer alan gönderiler hakkında otomatik olarak veri toplanamaz hale geldi.

Facebook'tan Veri Toplama Araçları Neden Engellendi?

Platformda yapılan değişiklik, The Markup'ın Citizen Browser'ını engellerken öte yandan da araştırmacıların yeni tip koronavirüs aşıları ve diğer konular ile ilgili yanlış bilgileri inceleyememesine yol açtı. Bununla birlikte bazı kullanıcıların da erişilebilirlik özelliklerini kullanamadığı ileri sürüldü.

Yapılan düzenlemeden ayrıca NYU (New York Üniversitesi) tarafından geliştirilen Ad Observer da etkilendi. Araştırmacılar için bu tür tarayıcı tabanlı araçlar giderek daha önemli hale gelirken Facebook tarafından gelen bu adım ise eleştirilerin odak merkezine yerleşti.

Yanlış bilgilerin insanlara verdiği ve vereceği zararlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar, bu tür araçların haber kaynağında yer alan önemli verilere erişmenin tek yolu olduğunu belirtiyor.

NYU'nun Ad Observer'ını yöneten Laura Edelson, Twitter hesabı üzerinden yayımlamış olduğu yeni bir tweette Facebook'taki değişikliklerin Ad Observer'ın kısa bir süreliğine olması gerektiği gibi çalışmamasına yol açtığını söyledi. Pazartesi günü sorunla ilgili güncelleme yayımlandığını belirten Edelson, sorunun çözüldüğünü belirtti.

Bir Facebook sözcüsü, Facebook'tan veri toplama araçları ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya şirketinin söz konusu iddiaları incelediğini ifade ederek açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Sağladığımız hizmetler üzerinde sürekli olarak değişiklikler yapıyoruz ancak bu araştırma projelerini engellemek için yakın bir zamanda değişiklik yaptığımız anlamına gelmiyor. Erişilebilirlik özelliklerimiz büyük ölçüde sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor ancak iddiaları araştırmaya da devam ediyoruz."

Aslına bakılacak olursa NYU araştırmacıları ile Facebook ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Sosyal medya şirketi, geçen ay Ad Observer projesi üzerinde çalışan NYU araştırmacılarının kişisel Facebook hesaplarını şirketin gizlilik kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle devre dışı bırakmıştı.