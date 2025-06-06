Satın Aldığınızda Doğayı Kurtardığınız Telefonun Fiyatı Cep Yakıyor

Çevreci bir çizgiyle, alışılagelmedik telefon modellerini üreten Hollanda merkezli şirket Fairphone'nun yeni Fairphone 6 modeline dair sızıntılar internete düştü. Sızıntılarda hem cihazın görselleri, hem de bazı özellikleri yer alıyor.

Fairphone tarafından üretilen çevreci telefon modelleri, genel olarak modüler bir tasarımla geliyor. Yani bazı donanımları söküp yerine yenisini takmak sadece birkaç saniye alıyor. Bu seferki sürdürülebilir özellikli Fairphone 6 ise bir tık yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. İşte Fairphone 6 teknik özellikleri ve diğer detayları...

Fairphone 6 Teknik Özellikleri

Cloud White, Forest Green ve Horizon Black şeklinde üç farklı renk seçeniğiyle gelen Fairphone 6'nın özellikleri:

İnce çerçeveli ekran (boyut ve çözünürlük belirlenmedi)

8 GB RAM

256 GB dahili depolama

1 ana kamera + 1 ultra geniş açılı lens

Değiştirilebilir selfie kamerası

Değiştirilebilir batarya (mAh belli değil)

Çevre dostu yapı

Sarı renkli özel fiziksel tuş

Çift tonlu arka kapak

Telefonun çevre dostu olma sebebi, tamamen modüler bir yapıya sahip olması. Örneğin özelliklerde yer alan sarı renkli fiziksel tuş, muhtemelen arka kapağın açılmasını sağlıyor. Tasarımıyla dikkat çeken Fairphone 6'nın selfie kamerası da dahil pek çok kısmını değiştirerek telefonun daha uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Fairphone 6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Telefonun çıkış tarihine dair kesin bir bilgi olmamakla beraber, fiyat etiketi 549€ olarak sızdırıldı. Ülkemizde satışı olmayan bu telefonda şayet trend bozulur da Türkiye ithâlâtı başlarsa, vergiler dahil ₺50.240,60 civarında bir satış etiketi olması bekleniyor.