Fallout 4 Kutlamalarına Özel Yeni Bir Oyun Yolda Olabilir

Fallout 4 hayranları daha şimdiden özel bir yıldönümü sürümü bekliyor. Fallout 4 ilk çıkışından bu yana birçok farklı güncelleme ve paketle oyuncuların karşısına çıktı. 2017'de tüm genişletme paketlerini ve ek içerikleri bir araya getiren bir "Yılın Oyunu Sürümü" yayınlanmıştı.

Bethesda Game Studios; 2015 yılında piyasaya sürülen ve serinin en çok satan tek oyunculu yapımı unvanını elinde tutan Fallout 4 için kolları sıvadığına dair bir açıklama yapmadı. Şirket her ne kadar eski yapımlarını yeniden canlandırmayı seviyor olsa da şu an yoğun bir dönemden geçtiği için yıldönümü projesine vakit ayırabilecek mi bilinmiyor.

Fallout 4 Güncelleme Sonrası Sessizliğe Büründü

Son güncellemesini geçen yıl alan Fallout 4 için yeni nesil konsollara özel bir güncelleme yayınlanmıştı. Ancak bu adım, o dönemde TV dizisinin popüler olmasından ötürü alınan bir karardı. Güncelleme gelecek vadetmiş gibi gözükse de işler istendiği gibi gitmedi. Çok kısa zamanda teknik sıkıntılar baş gösterdi.

Bethesda Game Studios, hata düzeltmelerini içeren bir güncelleme yayınlamak için fazla geç kalmıştı ve o dönem oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Fallout 4'ün son güncellemesi 4K çözünürlükte 60 FPS gibi performans iyileştirmelerinin yanı sıra, Creation Club'dan çeşitli yeni içerikler sunuyordu.

Yeni Fallout 4 Oyunu Gelir Mi?

Piyasa analistleri ve oyun camiasının tahminlerine göre özel sürüm Fallout 4 pek olası değil. Bunun yerinde takvimler Kasım ayını gösterdiğinde oyuna yeni bir yama eklenebilir. Bu yama çok büyük ihtimal küçük eklentiler içerecek ve stüdyo onuncu yılını sosyal medyadan bir paylaşımla kutlayacak. Bethesda'nın şu anki durumu, yeni bir sürüm geliştirmek için uygun değil. Hem oyun zaten Game Pass gibi abonelik servislerinde yer alıyor ve yeni nesil güncellemelerle oyun satışları devam ediyor. Bethesda, potansiyel satışlarını baltalamak yerine başka projelere odaklanacak.