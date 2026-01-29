Bomba Fallout Oyunu Sınırlı Süreli Ücretsiz Oldu

Fallout serisinin şimdilik güncel oyunu olan Fallout 76, sınırlı süreli ücretsiz oynanabilir oldu. Eğer henüz bu oyunu denememişseniz ve satın alıp almama konusunda kararsız kalmışsanız, bu kaçırılmayacak fırsat ile nihai kararınızı bizzat verebilmeniz mümkün olacak.

Fallout 76'yı Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Fallout 76, 2018 yılının Kasım ayında satışa sunulmuştu. Performans ve teknik sorunları ile saç baş yolduran oyun, aradan geçen yıllar boyunca Bethesda Softworks tarafından atılan kararlı adımlar ile yavaş yavaş ayağa kaldırılmıştı. İçerik anlamında devasa bir dünya sunan oyun, dönem dönem ücretsiz oynama fırsatı ile de aktif oyuncu kitlesini epey genişletmişti. Şimdi bu dönemlere bir yenisi eklendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre güncel Fallout oyunu, 5 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde ücretsiz oynayabilmek mümkün olacak. İçerik olarak herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olup, Burning Springs güncellemesi ile eklenen yeni bölgeye ve görevlere ek olarak, The Ghoul ile etkileşime girebilmek mümkün olacak. Bildiğiniz gibi bu karakter, dizi uyarlamasında Walter Goggins tarafından canlandırılan aynı isimli karakterden esinlenilerek yaratılmıştı.

Download and play #Fallout76 for free on all platforms until February 4!



☢️Say hello to the Ghoul and take on some bounties

🎣Go fishing in watering holes around Appalachia

🏠Build a C.A.M.P. in the irradiated deserts of Ohio pic.twitter.com/Qq9pLT5qfm — Bethesda (@bethesda) January 28, 2026

Ücretsiz Fallout 76 fırsatının yanı sıra Steam mağazasında seriye özel bir kampanya döneminin de başladığını belirtelim. Oyunların yanı sıra, indirilebilir içeriklerinin de dahil olduğu kampanyada % 29 ile % 80 arasında değişen oranda fiyat düşüşlerinin olduğu görülebiliyor. Öne çıkan bazı indirimler şu şekilde;

Fallout 76 - % 80 indirimle 4.79 USD (207.98 TL)

Fallout 4: Game of the Year Edition - % 75 indirimle 6.99 USD (303.50 TL)

Fallout New Vegas Ultimate - % 67 indirimle 3.95 USD (171.50 TL)

Fallout 3: Game of the Year Edition - % 75 indirimle 2.99 USD (129.82 TL)

Fallout Classic Collection - % 75 indirimle 2.99 USD (129.82 TL)

Steam mağazasının haricinde, PlayStation ve Xbox mağazalarında da seri oyunlarının indirime girdiğini söyleyelim. Hazır dizi uyarlaması devam ediyor iken, gördüğü ilgi de oyunlara yarıyor. Hem esi oyuncular geri dönüyor iken, seriyi merak eden oyuncular da bu vesile ile Fallout evrenine adım atma fırsatı buluyorlar.