Amazon İmzalı Fallout TV Dizisi Emmy'leri Silip Süpürüyor: Tam 17 Adaylıkla Sahneye Çıkacak!

Bethesda ve Amazon iş birliğiyle Nisan ayında Prime Video'da hayata geçen Fallout dizisi, kıyamet sonrası atmosferi, hikayesi ve karakterleriyle oyun serisine sadık bir uyarlama olarak büyük bir beğeni topladı.

İzleyici ve eleştirmenlerden tam not alarak başarıya ulaştıktan sonra şimdi de En İyi Drama Dizisi ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere toplam 17 dalda aday gösterildi.

Fallout, 17 Emmy Adaylığıyla Zirveye Çıkacak mı?

Bu yıl 76. kez düzenlenecek Emmy Ödülleri, ABD Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Amerikan prime time televizyon programcılığındaki en iyileri ödüllendirmek için veriliyor. Geçen yıl yazarlar ve oyuncular grevi nedeniyle tören ertelenmişti.

Fallout, 17 adaylıkla bu yıl en çok adaylık alan yapımlardan biri olsa da, Türkiye’de Disney Plus’ta yayımlanan FX imzalı Shogun 25 adaylıkla başı çekerken, onu 23 adaylıkla The Bear, 21 adaylıkla Only Murders in the Building ve 19 adaylıkla True Detective: Night Country takip ediyor.

Kazananlar 15 Eylül'de düzenlenecek törenle belli olacak. Fallout'un bu kadar çok adaylık alması, dizinin ne kadar büyük bir başarı yakaladığının ve Emmy'lerde de önemli bir rakip olduğunun göstergesi.

Fallout'un bu ödüllerden ne kadarını kazanacağı merak konusu olsa da, şimdiden büyük bir başarı yakaladığı aşikar. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.