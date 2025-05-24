Fallout Remaster Bekleyenlere Kesin Cevap Verildi

Bunca yıl Fallout 1 için remaster versiyonu bekleyen oyunculara gereken cevabı oyunun yaratıcılarından Tim Cain verdi. YouTube kanalından gerekli açıklamayı yapan Cain, "Hayal kurmayın," diyerek böyle bir niyetleri olmadığını açık açık belirtti.

Oldukça uzun bir video paylaşarak neden bir remaster projesi yapamayacaklarını bir bir anlatan oyunun yaratıcısı, Oblivion Remastered'ın çıkışının başarısına değinerek aynı adımı Fallout için de talep eden oyuncuların artık beklememesi gerektiğine vurgu yaptı. Videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Fallout Kaynak Dosyaları Silinmiş

17 dakikalık YouTube videosunda çeşitli açıklamalara parmak basan Cain, işin özünde böyle bir projenin olmayacağını resmen duyurmuş oldu. Söylediğine göre, elinde bulunan Fallout kaynak kodlarını bizzat kendisi yok etmiş. Zira Interplay'den ayrıldığı zaman şirkete bu şekilde bir vaatte bulunmuş ve sonrasında verdiği sözü tutmuş. Sadece oyunun ana dosyaları değil, kendi evinde denediği prototipler ve kişisel kitaplıklar da silinmiş vaziyetteymiş.

Interplay kurucularından Rebecca Heineman her ne kadar bazı kaynak kodlarının yedeklerini aldıysa da bir remaster projesi yapmak için gereken kodlar bunlar değil. Cain, Fallout dosyalarının yeni sistemlerle entegre çalışmasının imkansız olduğunu, bu sebeple remaster projesi yapılmayacağını belirtti.

Fallout Nasıl Bir Oyun? 2025'te Oynanır Mı?

1997'de ilk defa oyuncuların karşısına çıkan ikonik oyun Fallout, nükleer savaşın ardından harabeye dönmüş Amerika'da hayatta kalmaya çalışan ana karakterin hikayesini takip eder. Fallout'un birinci ve ikinci oyunlarında sıra tabanlı (turn-based) sistem bulunur. Karakterin özelliklerini geliştirmeniz gerekir, çünkü bazı özellikler seçimler yaparken yüksek puan almanızı sağlar. Yani seçimleriniz oyunun gidişatını etkiler.

Fallout 3'e geldiğimizde seriyi devrelan isim Bethesda idi. Oyunu turn-based RPG'den Aksiyon-RPG'ye çevirdiler ve Fallout: New Vegas, Fallout 4 ve online ağırlıklı Fallout 76 gibi devam oyunlarını piyasaya sundular.

Kıyamet sonrası hayatta kalma oyunlarını ve Baldur's Gate tarzı sıra tabanlı oyunları seviyorsanız halen oynayabileceğiniz bir seri olarak öne çıkıyor.