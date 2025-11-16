1259 TL'lik Dev İndirim! Far Cry 6 Aşırı Ucuzladı

Far Cry serisinin en çok sevilen oyunu Far Cry 6 için kaçırılmaması gereken bir indirim kampanyası başlatıldı. Bu indirimle birlikte oyuna normal fiyatından çok daha uygun bir fiyata sahip olmak mümkün hâle geldi. Açık dünya ve FPS türünü sevenlerin kesinlikle değerlendirmesi gereken fırsat yakında sona erecek.

Far Cry 6 İndirime Girdi

Far Cry 6, Ubisoft mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. Black Friday indirimi kapsamında başlayan kampanya kapsamında oyunun fiyatı, indirimle birlikte 299 TL'ye düştü. HOLIDAY20 kodunu kullananlar için bu fiyat 240 TL'ye (239,84 TL) geriliyor.

Kampanya kapsamında oyunun Deluxe versiyonu 1.999 TL'den 399 TL'ye düşerken Game of the Year sürümü ise 2.999 TL'den 599 TL'ye geriledi. Season Pass DLC'si şu anda 999 TL yerine 199 TL'ye, Lost Between Worlds DLC'si ise 499 TL yerine 99 TL'ye satılıyor. Bunların tamamı için yüzde 80 oranında bir indirim söz konusu.

Far Cry 6 Ucuza Nasıl Alınır?

Ubisoft mağazasına gidin.

Far Cry 6'yı aratın.

Satın almak istediğiniz sürümü seçin.

"Add to cart" butonuna basın.

"Add a promo code or creator code" kısmına tırnaklar olmadan "HOLIDAY20" yazın.

"Apply" butonuna tıklayın.

Oyunun fiyatı düştükten sonra satın alma işlemini gerçekleştirin.

Far Cry 6 Fragmanı

Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz

AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 170 GB kullanılabilir alan

Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri