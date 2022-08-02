Far Cry 6 Üç Günlüğüne Ücretsiz Oldu!

Ubisoft, Far Cry 6'nın bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. İsteyenler 4-7 Ağustos tarihlerinde oyunu Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Ayrıca Far Cry 6'ya %60'a varan indirimler gelmesi bekleniyor.

Serinin son oyunu Far Cry 6, yayınlanmasından yaklaşık olarak 1 sene sonra ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Yeni oyunla istediği oyuncu sayısına ulaşamayan Ubisoft, indirim ve ücretsiz hafta sonu denemeleri ile satışları artırmak istiyor.

Far Cry 6 Konusu

Far Cry 6'da oyuncular, günümüz gerilla devriminin adrenalin dolu, kaotik dünyasına dalıyorlar. Oyun, Yara adlı tropik bir cenette geçiyor. Seride baş düşmanımız olması beklenen Yara'nın diktatörü Anton Castillo, oğlu Diego ile ulusunu her ne şekilde olursa olsun eski ihtişamına kavuşturmaya çalışıyor.

Yara'nın kaotik ikliminde bir yerli olan Dani Rojas rolüne bürünüyoruz. Ulusal özgürlüğü sağlamak için Anton Castillo'ya karşı gerilla savaşçısı olarak görevimizi yapacağımız oyunda aksiyon ve kaosun direkt ortasına atlıyoruz.

Oyun, AMD FSR'nin yanı sıra Ray Tracing desteğine de sahip. Anton Castillo rolünde gördüğümüz ünlü oyuncu Giancarlo Esposito, Yara'nın özgürlüğü için yaptığımız savaşta muhteşem oyunculuğuyla oyun deneyemini arşa çıkarıyor.