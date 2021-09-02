Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen Far Cry 6 sistem gereksinimleri belli oldu. Yaklaşık bir ay sonra çıkacak olan oyunu bilgisayarında oynayacak olan oyuncular için merak edilen soru, cevabını buldu. Peki sisteminiz yeni Far Cry’ı kaldıracak mı? Detaylar haberimizde.

Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri Detayları

7 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan Far Cry 6 için belirlenen sistem gereksinimleri en düşük, önerilen, 1440p 60 FPS DirectX Işın İzleme Kapalı, 1440p 60 FPS DirectX Işın İzleme Açık ve 4K 30 FPS DirectX Işın İzleme Açık olmak üzere beş başlık altında toparlanmış.

FAR CRY 6 En Düşük Sistem Gereksinimleri

1080p, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 - 3.1 GHZ veya Intel i5-4460 - 3.2 GHZ

Ekran Kartı: AMD RX 460 - 4 GB veya NVIDIA GTX 960 - 4 GB

Bellek: 8 GB (Çift-kanal modu)

Depolama: 60 GB HDD (SSD Önerilir)

FAR CRY 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

1080p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X - 3.8 GHZ veya Intel i7-7700 - 3.6 GHZ

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 - 8 GB veya NVIDIA GTX 1080 - 8 GB

Bellek: 16 GB (Çift kanal modu)

Depolama: 60 GB HDD (SSD Önerilir)

1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X - 3.8 GHZ veya Intel i7-9700 - 3.6 GHZ

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT - 8 GB veya NVIDIA RTX 2070 SUPER - 8 GB

Bellek: 16 GB (Çift kanal modu)

Depolama: 60 GB HDD (SSD Önerilir) + HD dokular için 37 GB (seçeneğe bağlı)

1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Açık

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHZ veya Intel i5-10600 - 4.1 GHZ

Ekran Kartı: AMD RX 6900XT - 16 BG veya NVIDIA RTX 3070 - 8 GB

Bellek: 16 GB (Çift kanal modu)

Depolama: 60 GB HDD (SSD Önerilir) + HD dokular için 37 GB (seçeneğe bağlı)

4K, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Açık

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X - 3.7 GHZ veya Intel i7-10700k - 3.8 GHZ

Ekran Kartı: AMD RX 6800 - 16 GB veya NVIDIA RTX 3080 - 10 GB

Bellek: 16 GB (Çift kanal modu)

Depolama: 60 GB HDD (SSD Önerilir) + HD dokular için 37 GB (seçeneğe bağlı)

Bunların yanı sıra, Far Cry 6 oyununun PC versiyonunda kare hızı kilidi olmayacak olup, derinlemesine özelleştirme seçenekleri, hibrit çevre birimi ve geniş kontrol özelleştirmesi, çoklu monitor ve geniş ekran desteği, performans analizi için oyun için ölçüt ve AMD FidelityFX Super Resulation desteği de bulunacak.