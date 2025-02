Bu Kampanya Kaçmaz: Far Cry Oyunlarını Çok Ucuza Satın Alabilirsiniz

Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek Assassin’s Creed Shadows merakla beklenirken Ubisoft oyuncular için harika bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında açık dünya türündeki Far Cry serisinin fiyatı önemli ölçüde düştü. Kampanya 6 Şubat'ta sona erecek.

Ubisoft'un çevrim içi mağazasında yüzde 75 oranında indirime giren Far Cry 6'nın standart sürümü 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü. Far Cry 5'in standart versiyonu ise yüzde 85 oranında indirime girdi. 2018 yılında çıkan oyun kampanya kapsamında 224,85 TL'ye satılıyor.

Far Cry 4'ün standart sürümü yüzde 80 indirim ile birlikte 749 TL'den 149,80 TL'ye düştü. Yüzde 80 oranında indirime giren Far Cry New Dawn ise 1.149 TL'den 229,80 TL'ye düştü. Far Cry Primal %75 indirim ile 312,25 TL'ye satılıyor.

Far Cry Gold Pack isimli paket yüzde 80 oranında indirime girdi. Far Cry Primal, Far Cry 4, Far Cry 3 ve Far Cry 2 isimli oyunların yer aldığı paket 2 bin 499 TL'den 499,80 TL'ye düştü.

İndirime Giren Far Cry Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75 Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL %85 Far Cry 4 749 TL 149,80 TL %80 Far Cry 3 499 TL 124,75 TL %75 Far Cry New Dawn 1.149 TL 229,80 TL %80 Far Cry Primal 1.249 TL 312,25 TL %75 Far Cry Blood Dragon 379 TL 94,75 TL %75

Ubisoft mağazasındaki kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.