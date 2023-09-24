Far Cry İçin VR Modu Çıktı! (Video)

Far Cry serisinin ilk oyunu için VR modu geliştirildi. İndirmeye sunulan mod, bir dönemin en popüler oyunlarından biri olan Far Cry'ı VR cihazı ile oynama imkânı sunuyor. Peki, söz konusu modu indirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Far Cry'ın VR Modu Nasıl İndirilir?

2004 yılında piyasaya sürülen ilk Far Cry oyunu için yeni bir mod geliştirildi. Far Cry VR olarak isimlendirilen modun resmî olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani bu mod, oyunu geliştiren kişiler tarafından sunulmadı.

Far Cry, söz konusu mod ile birlikte VR oyunu deneyimi sunmaya başlıyor. Üçüncü taraf sanal gerçeklik modunu indirmek için Far Cry VR'ın web sitesi üzerinden "Download" butonuna tıklayarak GitHub sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ardından modu indirip yükleyebilirsiniz.

Söz konusu mod ile ilgili YouTube üzerinden bir tanıtım videosu da yayımlandı. 1 dakika 29 saniye uzunluğundaki video, söz konusu modun neler sunduğu hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyor.

Far Cry Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci : AMD Athlon 2-3 GHz / Pentium 4 2-3 GHz

: AMD Athlon 2-3 GHz / Pentium 4 2-3 GHz Ekran Kartı : GeForce 4 / GeForce FX 5950 / ATI Radeon 9500-9800 XT

: GeForce 4 / GeForce FX 5950 / ATI Radeon 9500-9800 XT RAM : 512 MB veya 1024 MB

: 512 MB veya 1024 MB Depolama Alanı: 4 GB

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