Aşırı Eğlenceli FBC: Firebreak'in Sistem Gereksinimleri Şaşırttı
FBC: Firebreak'in sistem gereksinimleri neler? Remedy'nin FPS oyunu FBC: Firebreak kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Duyurulduğu günden beri merakla beklenen FBC: Firebreak'in sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece FBC: Firebreak'in sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanım parçalarına ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca FBC: Firebreak kaç GB olacak sorusu da yanıtlandı.
FBC: Firebreak Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- FPS Hedefi: 60 FPS
- Grafik Ayarları: Düşük
- İşlemci: Intel Core i5-7600K AMD Ryzen 5 1600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit
- Depolama: 30 GB
FBC: Firebreak'in sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
FBC: Firebreak Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1440p
- FPS Hedefi: 60 FPS
- Grafik Ayarları: Orta
- İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit
- Depolama: 30 GB
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan FBC: Firebreak için en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyulacak. 1440p çözünürlükte 60 FPS deneyim için en az NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT veya eş değer bir ekran kartı gerekecek.
FBC: Firebreak Yüksek Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 4K
- FPS Hedefi: 60 FPS
- Grafik Ayarları: Yüksek
- İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit
- Depolama: 30 GB
FBC: Firebreak Yüksek Ray Tracing Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 4K
- FPS Hedefi: 60 FPS
- Grafik Ayarları: Yüksek, Ray Tracing etkin
- İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit
- Depolama: 30 GB
FBC: Firebreak Çıkış Tarihi
FBC: Firebreak 2025 yılının yaz mevsiminde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun PC sürümüne Epic Games Store ve Steam üzerinden erişilebilecek.