Aşırı Eğlenceli FBC: Firebreak'in Sistem Gereksinimleri Şaşırttı

Duyurulduğu günden beri merakla beklenen FBC: Firebreak'in sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece FBC: Firebreak'in sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanım parçalarına ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca FBC: Firebreak kaç GB olacak sorusu da yanıtlandı.

FBC: Firebreak Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

1080p FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS Grafik Ayarları: Düşük

Düşük İşlemci: Intel Core i5-7600K AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-7600K AMD Ryzen 5 1600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit

Windwos 10 / Windows 11 64 bit Depolama: 30 GB

FBC: Firebreak'in sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

FBC: Firebreak Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1440p

1440p FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS Grafik Ayarları: Orta

Orta İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit

Windwos 10 / Windows 11 64 bit Depolama: 30 GB

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan FBC: Firebreak için en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyulacak. 1440p çözünürlükte 60 FPS deneyim için en az NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT veya eş değer bir ekran kartı gerekecek.

FBC: Firebreak Yüksek Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 4K

4K FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS Grafik Ayarları: Yüksek

Yüksek İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit

Windwos 10 / Windows 11 64 bit Depolama: 30 GB

FBC: Firebreak Yüksek Ray Tracing Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 4K

4K FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS Grafik Ayarları: Yüksek, Ray Tracing etkin

Yüksek, Ray Tracing etkin İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windwos 10 / Windows 11 64 bit

Windwos 10 / Windows 11 64 bit Depolama: 30 GB

FBC: Firebreak Çıkış Tarihi

FBC: Firebreak 2025 yılının yaz mevsiminde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun PC sürümüne Epic Games Store ve Steam üzerinden erişilebilecek.