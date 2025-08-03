FC 26'nın Kariyer Modu Yıllardır Beklenen Özelliklere Kavuşuyor! (Video)

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanıyla resmi olarak tanıtılan FC 26, artık daha fazla detayla oyunseverlerin karşısına çıkıyor. EA Sports, bu yılki FC oyunuyla birlikte seride önemli değişiklikler yaptığını göstermek amacıyla, oynanış tarafındaki yenilikleri detaylandırdığı yaklaşık 7 dakikalık bir video yayımlamıştı. Şimdi ise sıra merakla beklenen kariyer moduna geldi.

Şirket, dün yayınladığı 6 dakikalık yeni bir tanıtım videosu ile bu yılki kariyer modunun yeniliklerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. İşte FC 26 kariyer modu özellikleri!

FC 26 Kariyer Modunun 5 Yeni Özelliği

EA Sports'un yayımladığı tanıtım fragmanında, kariyer moduna gelen 5 farklı yenilik öne çıkıyor. Bu özelliklerden bazıları yıllardır konuşulurken, bazılarıysa pek çok kişi için sürpriz olabilir. FC 26 ile birlikte kariyer moduna eklenecek yeni özellikler şu şekilde:

Gerçek Hayat Görevleri

Canlı Görevler özelliği, gerçek hayattaki futbol gelişmelerinden ilham alarak oyunculara çeşitli görevlerin sunulacağı bir mod olacak. Örneğin, oyuncular Liverpool'un başına geçerek geçtiğimiz yıl kulübün yaptığı gibi Premier League'i zirvede tamamlamaya veya PSG gibi Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmaya çalışabilecek.

Teknik Direktör Transferleri

Kariyer modunun en önemli yeniliklerinden biri olan Teknik Direktör Transferleri, bilgisayar tarafından yönetilen takımların tıpkı oyuncu alıp sattığı gibi teknik direktörlerini de değiştirebilmesini sağlayacak. Başarısız takımların menajerlerini kovması, gerçek oyuncuların da farklı takımlara transfer olmasına imkan tanıyacak. Oyuncular, teknik direktör koltuğu boş olan takımlara ilgili olduklarını bildirebilecek.

Takım Kimliği

Oyun Kimliği sistemi sayesinde, bir menajerin tercih ettiği oyun stili artık takımın sahadaki davranışlarını doğrudan şekillendirecek. Bu sayede Gegenpressing, Tiki-Taka ve geçiş oyunu gibi futbol dünyasının farklı taktiksel anlayışları, kariyer modunda çok daha somut bir şekilde hissedilecek. Ayrıca takımlar, Teknik Direktör Piyasası'nda yeni menajer ararken kendi oyun kimliklerine uygun isimlere yönelecekler.

Daha Dinamik Bir Transfer Dönemi

Yeni kariyer modu ile birlikte transfer kararlarında; oyuncuların beklentileri, kariyer planları ve takım içi rolleri artık daha etkili bir rol oynayacak. Bu da EA Sports FC 25'deki kariyer moduna kıyasla daha karmaşık ve gerçekçi bir pazarlık süreci yaratacak.

Öte yandan, oyuncular daha zorlayıcı bir simülasyon için transfer sezonuna belirli sınırlamalar getirebilecekler. Örneğin, sadece belirli liglerden veya belli yaş gruplarından oyuncu transferi yapabildikleri bir senaryo oluşturabilecek.

Gerçekçi ve Rekabetçi Oyun Modları

EA Sports'un bu yıl FC serisinde yaptığı en büyük değişikliklerden biri, oynanış tarafında iki ayrı mod sunması olacak. Kariyer modunda daha gerçekçi bir deneyim peşinde olanlar Gerçekçi Oynanış (Authentic Gameplay) modunda, gerçeğe olabildiğince yakın bir simülasyon oluşturabilecek. Öte yandan daha dinamik bir oynanış isteyenlerse Rekabetçi Oynanış modunu tercih edebilecek.

İşte EA Sports FC 26'nın Kariyer Modu için yayımlanan tanıtım videosu:

FC 26 Ne Zaman Çıkacak?

PC, PlayStation 4 ve 5, Nintendo Switch, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapacak olan EA FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Hiç şüphesiz en iyi futbol oyunları arasındaki yerini alacak olan bu yapımı almayı düşünüyor musunuz? Türkçe dil desteğinden memnun musunuz? Yorumlarda buluşalım!