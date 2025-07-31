EA FC 26 Detayları Ortaya Çıktı: Devir Değiştiren Oyun Modu Geliyor

Türkçe spiker destekli EA FC 26'nın fragmanı yakın zamanda yayınlanmıştı. Oyuna dair yeni detaylar sızdırılmaya devam ediyor. Son bilgilere göre EA FC 26, Pro Clubs modunda köklü yeniliklere ev sahipliği yapacak. Yapay zekânın özel dokunuşu sayesinde hem hayat dolu, hem de daha kişiselleştirilebilir bir sistem oyuncuları karşılayacak.

Eklenen yenilikler, oyunculara birden fazla kulüpte aynı anda yer alma imkânı veriyor. Artık tek bir kulüple sınırlı kalmadan, aynı anda üç farklı kulübe katılmak mümkün olacak. Başka bir takımda maçlara çıkmak için ana kulüpten ayrılmak gerekmeyecek.

EA FC 26 Oyuncu Performansını AI Geliştirecek

EA Sports, Pro Clubs moduna rekabetçi heyecanı artıracak yeni etkinlikler getirirken, oyuncuları yapay zekâ ile harmanlamayı ihmal etmedi. Artık AI destekli "Tesisler" sistemi sayesinde kulüpteki futbolcuların performansı direkt yapay zekâya bağlı olacak. Kulüpler, kazandıkları puanları kullanarak oyun planlarında uygun harcamalar yapabilecek.

Yine yeni eklenen "Arketip" sisteminde ise ünlü futbol ikonlarının oyun tarzlarından oluşan 13 farklı oyun stili yer alıyor. Tarzlar bronz kademesinden başlayıp ikon kademesine kadar yükseltilebiliyor. Seçilen tarz, profile estetik bir hava katmakla beraber gelişim istatistiklerini de yansıtıyor.

EA FC 26 Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar?

EA SPORTS FC 26 oyunu, Standart ve Ultimate sürüm olarak iki farklı şekilde gelecek ve fiyatları farklılık gösterecek. Oyun şu an ön siparişe açık konumda ve standart sürümü Steam'de 69,99 dolar (2.829 TL), Xbox ve PlayStation mağazalarında 2.899,99 TL ve Epic Games Store'da ise 2.599,99 TL.

EA FC 26 Ultimate sürümü, oyunun çıkış tarihinden 7 gün önce erişim imkanı veriyor. Bu sebeple Ultimate paketi Steam'de 99,99 dolar (4.042 TL), Epic Games Store'da 3.999,99 TL ve Xbox ve PlayStation mağazalarında 3.599,99 TL fiyata satılıyor.

EA FC 26 Ne Zaman Çıkacak? Hangi Platformlara Gelecek?

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak olan EA FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak ve hiç şüphesiz en iyi futbol oyunları arasındaki yerini alacak. Siz bu oyunu alacak mısınız? Türkçe dil desteğinden memnun musunuz? Oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.