Felçli Hasta, Beyin İmplantı Sayesinde İletişim Kurabilmeye Başladı

ABD'de gerçekleşen bir araştırmada araştırmacılar, konuşma ve yazma yeteneğini kaybetmiş bir hastaya gerçekleştirdikleri beyin implantı sayesinde hasta şu ana dek 1150'yi aşkın kelime kullanarak iletişim kurabilmeye başladı. Bu yeni beyin implantı tedavi yönteminin gelecekte daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Nöroprostetik cihaz olarak adlandırılan bu beyin implantı, beyin dalgalarını okuduktan sonra ekranda cümlelere dönüştürüyor. Deneyin gerçekleştirildiği hasta söylemek istediği harfleri aklında canlandırdı ve böylece cihaz beyin dalgalarını kolayca okuyabildi.

Beyin İmplantı Felçli Hastaya Nasıl Yardımcı Oluyor?

Hastadan söylemek istediği harfleri fonetik alfabeye göre aklında canlandırması isteniyor. Bu, alfabenin her harfini temsil eden kelimelerden oluşuyor. Örneğin nasıl bir şeyi kodlarken A harfine Ankara, E harfine Erzurum diyorsak hastanın da bir kelimeyi söylemek için her harfini aklında canlandırması isteniyor. Cihaz bu deneyde 26 harfin kodunu çözebildi ve böylelikle deneyde kullanılan hasta iletişim kurabildi.

Bu beyin implantıyla ilgili testler bir süre daha sürecek, bu nedenle başka insanlarda da kullanılabilmesi için önce yeterli test sürecindne geçmesi bekleniyor. Araştırmacılar şimdiden bulguların beklenilenden iyi olduğunu ve gelecekte yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

