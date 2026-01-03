100 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Gürültüyü Engelliyor

Fender Audio, en yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Fender Mix olarak adlandırılan bu kulaklık, özellikle uzun kullanım süresi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gürültü engelleme başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan özelliklere sahip olan cihaz, sesli görüşmeleri de oldukça keyifli hâle getiriyor.

Fender Mix Özellikleri

Gürültü Engelleme : ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ENC (Çevresel Gürültü Engelleme)

: ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) Pil Ömrü : 100 saate kadar (ANC Kapalı) / 52 saate kadar (ANC Kapalı ve %50 Ses Seviyesi)

: 100 saate kadar (ANC Kapalı) / 52 saate kadar (ANC Kapalı ve %50 Ses Seviyesi) Şarj Hızı : 15 dakikada 1 saat kullanım / 2 saatte tam dolum

: 15 dakikada 1 saat kullanım / 2 saatte tam dolum Bağlantı : 3.5 mm Kablolu

: 3.5 mm Kablolu Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz (İlerleyen dönemde 3 yeni renk eklenecek)

Fender Mix, ANC (Aktif gürültü engelleme) özelliği ile beraber geliyor. Bu özellik, dışarıdan gelen ve müzik dinleme deneyiminizi mahveden gürültüleri bastırarak tamamen ritme odaklanmanıza olanak tanıyor. Cihaz, ANC etkinleştirildiğinde yüzde 50 ses seviyesinde 52 saat kullanım süresi sunuyor.

Aktif gürültü engelleme kapalı olduğunda pil ömrü 100 saati buluyor. Öte yandan 15 dakikalık şarj ile 1 saatlik dinleme süresi sağlıyor. Tam şarj olması ise iki saat sürüyor. Pil ömrü tükendiğinde ya da ihtiyaç duyulması hâlinde bataryanın değiştirebileceğini de belirtelim.

Kulaklık süngeri ve kafa bandı değiştirilebilen cihaz, kullanıcılara kendi tarzını yansıtan bir kulaklık kullanma olanağı tanıyor. Cihaz, çeşitli ses modları ile beraber geliyor. Bunlardan biri olan kayıpsız ses modu, yüksek kaliteli bir ses deneyimi elde etmenize olanak tanırken düşük gecikme modu ise 20 ms altında gecikme süresi sağlıyor.

Fender Mix Fiyatı

Fender Mix için 300 dolar fiyat etiketi belirlendi. İlk başta siyah ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Daha sonra üç farklı renk seçeneği daha sunulacak. 3.5 mm bağlantı noktasına sahip olacak cihaz, ENC (Çevresel gürültü engelleme) özelliği ile sesli görüşmelerde arka plan gürültüsünü bastırıp sizin sesinizi ön plana çıkaracak.