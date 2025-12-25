35 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Yapay Zeka Destekli

Xiaomi, zarif tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni kablosuz kulaklığı Xiaomi Buds 6'yı tanıttı. Hafif olmasının yanı sıra çok sayıda etkileyici özellikle birlikte gelen cihaz, aktif gürültü engelleme gibi çeşitli özellikleri ile tamamen sese odaklanmanıza olanak tanıyor.

Xiaomi Buds 6 Özellikleri

Ses Teknolojisi : Snapdragon Sound, Hi-Res Audio, Harman Audio EFX & Master Mode

: Snapdragon Sound, Hi-Res Audio, Harman Audio EFX & Master Mode Bağlantı : Bluetooth 5.4 (Çift cihaz desteği)

: Bluetooth 5.4 (Çift cihaz desteği) Özel Özellikler : Apple Find My (Cihazımı Bul) uyumluluğu, Uzamsal Ses, AI Anlık Çeviri, Özetleme

: Apple Find My (Cihazımı Bul) uyumluluğu, Uzamsal Ses, AI Anlık Çeviri, Özetleme Pil Ömrü (ANC Kapalı) : 6.5 saat (Tek şarj) / 35 saat (Kutu ile)

: 6.5 saat (Tek şarj) / 35 saat (Kutu ile) Dayanıklılık : IP54 (Su sıçramalarına ve toza dayanıklı)

: IP54 (Su sıçramalarına ve toza dayanıklı) Renk Seçenekleri: Beyaz, Altın, Siyah, Mor

Xiaomi Buds 6, müzik dinlerken veya video izlerken seslerin çok daha net gelmesini sağlamak adına Snapdragon Sound ve Hi-Res Audio desteği sunuyor. Yüksek çözünürlüklü aktarım sayesinde dinlediğiniz müziklerdeki en ince ayrıntıları kayıpsız bir şekilde duyma imkânına sahip oluyorsunuz.

Kulaklığın iç kısmında sesin daha kaliteli çıkmasına olanak tanıyan üç mıknatıslı özel bir sistem mevcut. Basları daha derin ve etkileyici verecek, tizleri ise yüzde 30 daha net sunacak şekilde geliştirilen kulaklık için Harman ile iş birliğine gidildi. Özel Harman Audio EFX ve Master Mode gibi ses modları ile dinlediğiniz müziğin türüne en uygun ayarı kullanabiliyorsunuz.

Cihaz, Apple'ın Find My (Cihazımı Bul) özelliği ile uyumlu olarak çalışıyor. Kulaklığınızı eğer kaybederseniz Apple cihazlarınızı kullanarak kulaklığı hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yeni kulaklık ayrıca ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Ayrıca sesli aramalarda rüzgâr ve ortam gürültüsünü bastırmak için üç mikrofonlu bir sistem kullanıyor.

Bluetooth 5.4 desteği ile gelen kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Cihaz, IP54 sertifikasına da sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bunların yanı sıra uzamsal ses desteği de bulunuyor. Bu özellik, seslerin yanınızdan geliyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor.

Xiaomi Buds 6 Fiyatı

Xiaomi Buds 6 için 699 yuan (4 bin 275 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, beyaz, altın, siyah ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Anlık çeviri ve özetleme gibi yapay zeka destekli özellikleri bulunuyor. ANC kapalıyken tek şarjla 6,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte 35 saate ulaşıyor.