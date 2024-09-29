Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe - Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir? Eğer siz de "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Fenerbahçe - Antalyaspor Maç Linki! Nereden İzlenir?

Trendyol Süper Lig yedinci hafta kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe maçı ev sahibi Antalyaspor'un 33.000 seyirci kapasiteli Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakem koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabı ise oldukça basit. Karşılaşmayı yasal yollarla izlemek isteyen futbol tutkunları TOD TV ya da Digiturk satın alarak beIN Sports 1'e erişim sağlayabilir.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi puan durumuna bakacak olursak, Fenerbahçe'nin 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Trendyol Süper Lig'de 13 puan ile üçüncü olduğunu görebiliriz. Antalyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberllilk ve 2 mağlubiyet ile 8 puan almış ve 11. sıraya oturmuş durumda.

Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT D : ₺4.000,00

BATI ALT C - E : ₺3.250,00

BATI ALT A - B - F - G : ₺3.000,00

BATI ÜST C - D : ₺3.000,00

BATI ÜST A - B - E - F : ₺2.500,00

DOĞU ALT C - D - E : ₺3.000,00

DOĞU ALT A - B - F - G : ₺2.500,00

DOĞU ÜST C - D - E : ₺2.500,00

DOĞU ÜST A - B - F - G : ₺2.250,00

GÜNEY ALT : ₺2.000,00

GÜNEY ÜST : ₺2.000,00

KUZEY ALT : ₺2.000,00

KUZEY ÜST : ₺2.000,00

MİSAFİR TRİBÜN : ₺2.600,00

Fenerbahçe - Antalyaspor Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının muhtemel ilk 11'leri ise aşağıdaki gibi olacak. Ancak bunun en iyi senaryoda iyi bir tahminden ibaret olacağını, teknik direktörlerin ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre değişkenlik gösterebilleceğini hatırlatmakta fayda var.

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11:

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Çağlar

Oosterwolde

Fred

Amrabat

Szymanski

Tadic

Saint-Maximin

Dzeko

Antalyaspor Muhtemel İlk 11:

Piric

Mert

Veysel

Kelven

Güray

Kaluzinski

Erdal Rakip

Townsend

Larsson

Djenepo

Samudio

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.