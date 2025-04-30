Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Beşiktaş Maç Linki!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • İrfan Can Eğribayat
  • Çağlar Söyüncü
  • M. Skriniar
  • Yusuf Akçiçek
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • İrfan Can Kahveci
  • F. Kostic
  • Oğuz Aydın
  • E. Dzeko
  • A. Talisca

Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Yaşam

Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • J. Svensson
  • G. Paulista
  • Emirhan Topçu
  • Emrecan Terzi
  • A. Hadziahmetovic
  • M. Rashica
  • Rafa Silva
  • G. Fernandes
  • C. Immobile
  • Mustafa Hekimoğlu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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