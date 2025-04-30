Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Beşiktaş Maç Linki!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- Çağlar Söyüncü
- M. Skriniar
- Yusuf Akçiçek
- İsmail Yüksek
- Fred
- İrfan Can Kahveci
- F. Kostic
- Oğuz Aydın
- E. Dzeko
- A. Talisca
Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- G. Paulista
- Emirhan Topçu
- Emrecan Terzi
- A. Hadziahmetovic
- M. Rashica
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- C. Immobile
- Mustafa Hekimoğlu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.