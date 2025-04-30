Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Beşiktaş Maç Linki!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

Çağlar Söyüncü

M. Skriniar

Yusuf Akçiçek

İsmail Yüksek

Fred

İrfan Can Kahveci

F. Kostic

Oğuz Aydın

E. Dzeko

A. Talisca

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

G. Paulista

Emirhan Topçu

Emrecan Terzi

A. Hadziahmetovic

M. Rashica

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Mustafa Hekimoğlu